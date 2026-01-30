賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

▲總統賴清德勗勉花蓮救災部隊，有官兵配戴「鏟子超人」臂章。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍動員近萬人次挺進災區救援。總統賴清德今（30日）趕在春節前夕，赴花蓮慰勉負責東部作戰與救災的第二作戰區，現場有官兵配戴官方特製，融合鏟子、泥土與群山等主視覺的「鏟子超人」臂章，成為此次慰勉行程的亮點。

總統賴清德今在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」。

賴清德感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。他強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德說，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，我要給予最大的肯定。

賴清德說，中國在去年底進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。

賴清德也再次肯定、並代表全體國人，感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞。祝福大家身體健康、家庭美滿幸福，工作順利，也向各位拜個早年，祝大家新年快樂、七喜春來。

▲總統賴清德勗勉花蓮救災部隊。（圖／總統府提供）