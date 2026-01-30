　
社會 社會焦點 保障人權

被控找兒當人頭詐領助理費63萬　前嘉義縣議員黃芳蘭二審仍無罪

▲前嘉義縣議員黃芳蘭被控詐領公費助理補助款案，台南高分院認定罪證不足，駁回檢察官上訴，維持一審無罪原判。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲前嘉義縣議員黃芳蘭被控詐領公費助理補助款案，台南高分院認定罪證不足，駁回檢察官上訴，維持一審無罪原判。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前嘉義縣議員黃芳蘭被控自2015年間起，與其張姓兒子申報公費助理補助款以少報多方式，從中合計詐領新台幣63萬多元被起訴，嘉義地院以罪證不足判無罪，檢方不服提起上訴，台南高分院審理後，認一審認事用法無不當駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。

檢方起訴認為，黃芳蘭、張男明知公費助理補助費係由嘉義縣議會編列預算，應全數發給實際聘僱之助理，卻利用黃芳蘭擔任縣議員之職務機會，製作不實文件，向嘉義縣議會申請公費助理補助費，涉嫌共同詐取補助款及春節慰勞金，合計63萬620元，涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌。

原審判決認定，張男自2015年5月1日起即以每月2萬5000元薪資條件，受僱擔任黃芳蘭之公費助理，2017年2月起薪資調整為每月4萬元，並確實從事議員助理相關工作。至於補助款匯入帳戶後由家族成員統籌管理，是基於家族共產及財務分工模式，並經張同意，尚難認定有虛報、浮報或詐取補助款之情形。

台南高分院指出，依卷內證據，尚不足證明被告2人有檢方所指利用職務機會詐取財物、或使公務員登載不實文書之犯行，基於「罪證有疑，利歸被告」原則，原審判決認定無罪，並無違誤。

針對檢察官上訴主張本案屬「人頭助理」、虛報補助費等情，高等法院認為，張確有實際擔任公費助理，且相關法規並未規定議員助理須為專職，即便兼職，也不足以推認其為人頭助理，檢方所舉證據，尚無法證明被告2人有不實申報或詐領補助款之犯行，上訴理由均不足採信。法院因此判決駁回檢察官上訴，全案維持無罪判決。依相關規定，檢察官仍得依法上訴，但須受《刑事妥速審判法》相關限制，被告不得再行上訴。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選
快訊／國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡
64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷
Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班受惠
上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

