政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳家祥／台北報導

頂大資優生、25歲的溫姓替代役男25日當天凌晨酒後叫多元計程車返家，卻遭無良的Bolt平台林姓司機（46歲）丟包在台64快速道路上，導致溫男遭後方4輛來車輾過，當場頭顱破裂慘死。對此，台北市公共運輸處說，經查，林姓司機違法透過多個平台接單，將對叫車平台Bolt合作車隊開罰新台幣3萬元。

替代役男遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛丟包在台64線喪命，Bolt聲明強調，本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關調查，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，林姓計程車駕駛的職業駕照與登記證都在效期內。但林姓司機在快速道路上停車並任意拒載乘客，違反道路交通管理處罰條例，事發所在地主管機關新北市政府警察局已舉發（最重可罰7200元）。

至於林姓司機車輛派遣狀況，洪瑜敏說，經查，林姓司機接單平台是Bolt合作車隊，與車輛登錄監理系統車隊不同，即林姓司機加入多個車隊、透過多個平台接單，已違反計程車客運服務業申請核准經營辦法規定。

根據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，同一車輛以委託一家經營派遣業務之計程車客運服務業為限，而經營派遣業務之計程車客運服務業應先確認委託車輛是否未加入其他經營派遣業務之計程車客運服務業。洪瑜敏說，Bolt合作車隊沒善盡查詢責任，將依公路法處3萬元罰鍰。

