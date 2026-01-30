上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

▲屏東聯結車過彎「怪手掉下來」砸中機車，騎士送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣萬巒鄉信敏路段28日上午發生一起奪命意外！43歲孫姓騎士騎車上班途中，遇聯結車過彎後方載運的怪手「整台掉落」砸中，經緊急送醫搶救不治。據了解，孫男為家中經濟支柱，與罹患血癌無法工作的妻子育有3名孩子，如今遭遇憾事，令人鼻酸。

回顧整起事發經過，劉姓聯結車駕駛28日上午7時許載運山貓、怪手等重型機具，準備前往成德進行道路工程，孰料，行經事發地點時，為了閃樹車身晃了一下，此時後方載運的怪手疑似因此失去重心，當場向左傾倒，當場砸中孫姓騎士，由於怪手重達5噸，機車慘變形、人經送醫後也不幸宣告不治。

據了解，孫男生活單純，在一間公司擔任一般職員，孫男妻子接獲惡耗後，情緒崩潰不斷啜泣，而劉姓聯結車駕駛則是自責表示，「真的沒綁好……是我的問題……。」

▲死者妻子接獲惡耗後痛哭。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣議員李世淦在臉書發文透露，孫姓騎士是家中唯一的經濟支柱，家中有三個孩子，孫妻2年前罹患血癌，目前仍須定期追蹤治療，家中處境堪憂，除慰問家屬外，也提供緊急慰問金，「願亡者安息，家裡一切能夠在最需要時得到幫忙！也積極向屏東縣府社會處要求提供協助，希望縣府協助成立專戶，讓孩子們都可以平安順利求學長大。」

而事發過後，孫姓騎士就讀高一的兒子曾在社群網站上表示，車禍發生前一晚，有跑步習慣的父親還約他去跑步，但他因腳不舒服沒有去，沒想到這是跟父親的最後一次相處，父親隔天一如往常上班，卻遭遇死劫，字字句句流露出對父親的不捨，令人鼻酸，事後該篇PO文已撤下。

▲屏東縣議員李世淦與六堆國際同濟會一起前往慰問家屬。（圖／李世淦議員提供）