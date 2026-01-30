　
政治

台北燈節與「泡泡瑪特」合作　吳欣岱揭：創辦人是中國政協委員

▲▼吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今（30日）痛批，台北市觀傳局的施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，市府選擇了一條最廉價且媚俗的捷徑，直接輸入中國流行文化。此外，她坦言，雖然自己過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，但自從知道創辦人是政協委員後，這樣的產品讓她感覺到的就是背後的文化侵略，她砲轟北市府，竟然消耗台灣的文化主體性，拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」！

吳欣岱表示，當她看到台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」時，她直覺根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。

吳欣岱說，身為台北市民，她必須對蔣市府提出嚴厲質疑，為何拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」？根據觀傳局數據，2024年燈節就吸引了超過574萬人次，一個可以創造巨大商機的活動，擁有這麼龐大的流量與預算，北市府理應推廣台北原創或台灣在地的設計。

吳欣岱不解，結果2026年，蔣萬安市府卻選擇把西門町的主場優勢，拱手讓給中國品牌，而泡泡瑪特的創辦人王寧，過去曾公開表示，「泡泡瑪特已被中國認定是『代表中國的土特產』」，這等於是拿台北市的公共資源，免費幫一家中國品牌做大型廣告。

吳欣岱質疑，觀傳局的施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌，難道在市府眼中，台北的意象就剩下中國的量產公仔？

此外，吳欣岱指出，泡泡瑪特的創辦人王寧具備中國政協委員身分，這個品牌更被中國認定是「文化輸出」的樣板，透過可愛的公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心。

吳欣岱憂心，這是一場包裝在商業活動下的「中國文化輸出」，當中國在國際上處處打壓台灣，北市府卻主動把燈節大門打開，讓具有政治任務的中國品牌成為台北燈節的主題，蔣萬安根本是在配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

吳欣岱接著透露，最讓她感慨的是，當北市府忙著引進中國公仔時，國際大師卻在挖掘台灣的美，早在1990年代，日本動畫大師押井守在拍《攻殼機動隊》時，就特別來台灣取材，把台灣的宮廟文化畫進動畫中。

吳欣岱直指，在國際眼中，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色，但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為中國國民黨的親中，選擇引入中國角色。

吳欣岱還點出，從李安的《少年Pi》到法國名導的《露西》，許多國際電影來台灣取景，看中的就是台灣活潑多元的城市場景，諸如，內湖郭氏古宅的閩南式洋樓、大稻埕的洋房街景、萬華區的台日文化交融日常，這些歷史都形塑著現在的台北市，等待著現代人去認識，無奈這些蔣萬安都沒興趣。

吳欣岱強調，觀傳局本來應該深度挖掘這些在地文化，引導觀光客認識台灣，結合科技燈光，創造真正的「台北品牌」，遺憾的是，市府選擇了一條最廉價且媚俗的捷徑，直接輸入中國流行文化，顯示蔣萬安對台北市底蘊毫不瞭解，更是在浪費台北的觀光紅利。

最後，吳欣岱表示，自己過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，但自從知道是中國品牌，創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓她感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了。

更多新聞
針對輝達傳出要在台北蓋第二總部，地點可能選在過去曾納入總部選址考量的洲美國小預定地，台北市長蔣萬安今（30日）出席中正區里長有約時受訪表示，「目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，我們一樣會給予協助」。

