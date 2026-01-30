　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

▲寒假期間，土庫商工AI實驗班學生進行證照實作訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲寒假期間，土庫商工AI實驗班學生進行證照實作訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為培育人工智慧與資通安全專業人才，國立土庫商工於114學年度正式開辦首屆「人工智慧與資通安全實驗班」。寒假期間，校園雖進入假期模式，電腦教室內卻依舊燈火通明，學生們專注盯著螢幕操作程式、反覆演練檢定流程，為專業能力累積打底。

在教務處與實習處統籌規劃下，資料處理科於寒假期間辦理專業學習營隊，由校內教師團隊親自授課，結合證照輔導與跨域課程設計，讓AI實驗班學生在假期中持續精進技能。課程同時邀請科技大學教授進校指導，透過縱向銜接機制，縮短高中職與大學端的學習落差。

▲寒假期間，土庫商工AI實驗班學生進行證照實作訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲學生利用攝影機取材利用AI軟體進行AI影片實務創做。（圖／記者游瓊華翻攝）

在證照培訓方面，教師團隊針對國家級檢定考試內容進行密集訓練。利用寒假完整時段，老師逐一協助學生修正操作細節，針對常見錯誤反覆練習，並安排模擬測驗與實作演練，讓學生熟悉考試節奏與實務技巧，逐步建立應試信心。

跨域學習課程則引進台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系師資，開設AI軟體應用於商業管理的實務課程。學生透過實作案例，學習如何將人工智慧工具導入數據分析、營運決策與管理流程，進一步理解產業趨勢與應用模式，將校內基礎訓練與實務需求相互連結。

負責規劃營隊的資料處理科主任王玉琳表示，AI與資安技術更新速度快，寒假是學生能夠集中練習的重要時段，感謝行政單位協助整合資源，讓教師團隊得以針對學生實作弱項加強輔導，也透過大學師資的加入，拓展學習視野。她觀察，不少學生假期期間仍準時到校，課堂上主動提問、反覆測試程式流程，展現高度學習動力，這正是實驗班期待培養的基本態度。

校長吳星宏指出，AI實驗班設立初衷，在於培養學生對專業負責、對技術精進的態度。寒假期間，教師陪伴學生投入訓練，學生也願意靜心練功，正體現技職教育務實、扎根的精神。學校未來將持續整合產官學資源，提供更多實作與進修機會，協助學生逐步累積競爭實力，銜接升學與就業發展。

▲寒假期間，土庫商工AI實驗班學生進行證照實作訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫商工學生和台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系教授於課程結束後展現專案成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選
快訊／國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡
64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷
Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班受惠
上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

女團成員曾入獄4年　「牢房擠18人」親揭生理發洩細節：不能嗯嗯啊啊

助理費修法闖關！白批綠持續造謠　盼修法後能提升綠委素質

桃第5期包租代管！優先「護理師、公車司機」政策戶

高雄「碼頭樂園」22設施免費玩　有全新恐龍旋轉木馬、飛天車

萬海7千箱新造船「爾春輪」命名典禮　今年6艘熱門中型船交船添業績

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

AI摘要面臨限制　Google警告監管過嚴恐衝擊搜尋引擎運作

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

徐欣瑩、陳見賢協商破裂！　國民黨：2/2新竹縣長提名初選公告

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

地方熱門新聞

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

台電桃園區處員工自發集資送暖

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

黃色小鴨成線索　布袋警助女學生找回失竊腳踏車

科技農機下田　傳統施肥工時大減

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

嘉義春節疏運措施　交通管制與優惠一次看

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

南投精品咖啡新品進駐路易莎15間實體店面

更多熱門

相關新聞

日學者揭數位民主願景　借鏡台灣防禦社會分裂

日學者揭數位民主願景　借鏡台灣防禦社會分裂

當前全球正處於「科技與政治」的十字路口。從歐美日益劇烈的政治極端化，到社群媒體淪為假訊息與排外主義的溫床，民主制度正遭遇前所未有的分斷危機。

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

AI恐影響就業　陸官方將推出應對文件

Meta擬測試社群平台付費訂閱

Meta擬測試社群平台付費訂閱

DeepMind CEO：精通AI工具可能比實習更具優勢

DeepMind CEO：精通AI工具可能比實習更具優勢

AI投資熱潮下的冷靜思考

AI投資熱潮下的冷靜思考

關鍵字：

人工智慧資通安全土庫商工寒假營隊專業培訓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面