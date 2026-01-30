培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

▲寒假期間，土庫商工AI實驗班學生進行證照實作訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為培育人工智慧與資通安全專業人才，國立土庫商工於114學年度正式開辦首屆「人工智慧與資通安全實驗班」。寒假期間，校園雖進入假期模式，電腦教室內卻依舊燈火通明，學生們專注盯著螢幕操作程式、反覆演練檢定流程，為專業能力累積打底。

在教務處與實習處統籌規劃下，資料處理科於寒假期間辦理專業學習營隊，由校內教師團隊親自授課，結合證照輔導與跨域課程設計，讓AI實驗班學生在假期中持續精進技能。課程同時邀請科技大學教授進校指導，透過縱向銜接機制，縮短高中職與大學端的學習落差。

▲學生利用攝影機取材利用AI軟體進行AI影片實務創做。（圖／記者游瓊華翻攝）

在證照培訓方面，教師團隊針對國家級檢定考試內容進行密集訓練。利用寒假完整時段，老師逐一協助學生修正操作細節，針對常見錯誤反覆練習，並安排模擬測驗與實作演練，讓學生熟悉考試節奏與實務技巧，逐步建立應試信心。

跨域學習課程則引進台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系師資，開設AI軟體應用於商業管理的實務課程。學生透過實作案例，學習如何將人工智慧工具導入數據分析、營運決策與管理流程，進一步理解產業趨勢與應用模式，將校內基礎訓練與實務需求相互連結。

負責規劃營隊的資料處理科主任王玉琳表示，AI與資安技術更新速度快，寒假是學生能夠集中練習的重要時段，感謝行政單位協助整合資源，讓教師團隊得以針對學生實作弱項加強輔導，也透過大學師資的加入，拓展學習視野。她觀察，不少學生假期期間仍準時到校，課堂上主動提問、反覆測試程式流程，展現高度學習動力，這正是實驗班期待培養的基本態度。

校長吳星宏指出，AI實驗班設立初衷，在於培養學生對專業負責、對技術精進的態度。寒假期間，教師陪伴學生投入訓練，學生也願意靜心練功，正體現技職教育務實、扎根的精神。學校未來將持續整合產官學資源，提供更多實作與進修機會，協助學生逐步累積競爭實力，銜接升學與就業發展。

▲土庫商工學生和台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系教授於課程結束後展現專案成果。（圖／記者游瓊華翻攝）