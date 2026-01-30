　
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠

▲▼台日機場入境事先確認作業實施首日，千人完成辦理。（圖／桃機公司提供）

▲台日機場入境事先確認作業實施首日，千人完成辦理。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，1月29日上路首日，5航班作業順暢，近千名旅客完成辦理，抵達日本機場通關更快速，預估2月25日前將有122個航班旅客可適用。

桃機公司表示，「台日機場入境事先確認」作業昨實施首日(29日)，自上午6時45分至下午2時30分，共執行IT236、IT256、BR118、IT714、CI194等5個航班，分別飛往函館、秋田、仙台、岡山及熊本等機場，近千名旅客在桃園機場候機室完成辦理事先確認入境資料。

機場公司表示，自1月29日起至2月25日止，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，合計15條航線、122個航班的旅客，適用對象為台灣出發至日本「短期滯在」之入境目的者，例如觀光、親人訪問及短期商務等停留期間90天以內者，都可選擇參加。

此外，由於適逢寒假出國人潮較多，機場公司也建議旅客提前抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程。

此外防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，另請確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，須依航空公司規定妥善收納。

