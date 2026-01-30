　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

▲▼立法院第11屆第4會期最後一日，朝野為法案於議場內發生爭執。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院第11屆第4會期最後一日，朝野立委吵成一團。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（30日）三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之外。修法讓救國團等組織起死回生，相關不當黨產粗估數百億無法追討，全數奉還。三讀後發言環節，藍委游顥一席「民進黨說救國團佔地為王，讓我想到太陽花」，引爆兩邊衝突，綠委敲水瓶抗議、藍委王鴻薇衝到綠委位置嗆聲，直到幾名立委勸架拉開，游顥才繼續發言，結束立院本會期的少數衝突場面。

2016年立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會依法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，雖然救國團不服興訟，但台北高等行政法院在去年8月判救國團敗訴。

為此，藍委游顥提案修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，將救國團排除在附隨組織定義之外。國民黨大力支持，民眾黨也力挺。國民黨將該案從委員會抽出逕付二讀，今立法院會表決，在藍白人數優勢下表決通過。

綠委范雲發言時表示，國民黨提案人游灝宣稱，救國團、婦聯會是「公益團體」。但事實是，救國團在威權時期，壟斷學生合法跨校活動，與國民黨、黨國情治機關合作，監控校園師生。救國團在自己1982年出版的《本團重要文獻》直接寫到：「中國青年反共救國團，在黨內為最重要青運機構」。

范雲指出，救國團曾是國民黨最重要青年機構，也免費取得國家土地及補助，民主化後，當然應歸還因特權身分取得的國家財產。國民黨卻打著公益的大旗，踐踏臺灣轉型正義工程，為己利修惡法，用救國團救黨產。光救國團一案，國家從南到北的黃金地帶，損失建物將近兩萬坪，土地三千坪。

范雲舉例，包括本該屬於屏東人，全國最精華的海景第一排墾丁青年活動中心、屬於南投人的日月潭青年活動中心、屬於花蓮人的太魯閣天祥青年中心，全都被國民黨附隨組織，披著公益外皮的權貴救國團繼續把持，無法還給人民。不只如此，婦聯會強制勞軍捐的465億剩餘財產，也無法回歸國家。

范雲說法引起藍委不滿，游顥發言時表示，綠營說之前救國團之前辦活動就佔地為王，「讓我想到太陽花學運」。此話一出引起現場民進黨立委不滿，紛紛敲水瓶抗議，藍委王鴻薇則到綠委座位嗆聲，雙方起口角衝突，更一陣拉扯，在議場中間推擠成一團。

直到洪孟楷、李彥秀、王美惠等人勸架拉開後，游顥才繼續發言，結束立院本會期的少數衝突場面。

立法院今（30日）表決三讀修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之外。國民黨成功闖關，讓救國團等組織起死回生，黨產會表示，相關不當黨產粗估數百億無法追討。以救國團而言，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。

關鍵字：

救國團黨產立法院修法不當黨產游顥婦聯會國民黨民進黨范雲

