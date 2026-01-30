追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

▲韓食熱度不退，中央韓鍋酒舍二店落腳台中商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

隨著料理實境節目掀起熱潮，韓式湯鍋、醒酒湯等日常韓食文化再度成為消費話題，也帶動相關餐飲市場持續升溫。看準消費趨勢變化，築間餐飲集團表示，將加快深化韓食品牌布局，旗下代理引進的韓國老字號品牌「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，台灣第2號店預計1月30日進駐台中公益路商圈。

公益路商圈向來被視為台中餐飲一級戰區，聚集大量聚餐、宵夜與上班族客群，韓式料理密度也相對集中。依築間內部盤點，公益路沿線平均約每150公尺便可見一家韓式餐廳，顯示市場競爭激烈，也反映消費者對韓食接受度高、回訪率穩定。中央韓鍋酒舍選擇在此設點，主打牛腸火鍋與醒酒湯等特色品項，鎖定下班後聚餐與深夜用餐族群，期望以差異化定位切入成熟市場。

中央韓鍋酒舍創立於首爾江南地區，深耕在地超過45年，以內臟湯鍋與醒酒湯建立口碑。品牌由家族三代傳承內臟處理與湯底熬製技術，在韓國累積穩定客源。根據原廠營運資料，兩大招牌料理單月銷量超過6萬碗，尖峰時段排隊人潮常延續數小時，成為當地具代表性的深夜食堂之一。

台灣第2號店將比照首爾總店作業流程，由韓國總部技術團隊來台監製，從原料前處理、火候掌控到出餐節奏皆依標準執行。開幕前，技術人員進駐門市進行多輪測試與訓練，確保湯底風味與食材品質穩定，讓消費者在台灣也能品嘗貼近韓國日常飲食文化的料理樣貌。

主打料理之一的牛腸火鍋，嚴選牛腸並經多道清洗、去腥與熟成工序處理，再搭配韓國總店秘製辣醬入鍋慢煮，隨著加熱時間推移，內臟油脂與醬料逐漸釋放，湯色由清轉濃，口感層次分明。另有雪濃湯系列、牛腩火鍋與牛內臟湯等品項，以長時間熬煮骨湯為基礎，呈現濃郁卻不厚重的風味，成為不少消費者入門選擇。

築間餐飲集團指出，近年餐飲市場競爭加劇，消費型態快速變化，集團將持續優化品牌結構與營運體質，透過門市調整與資源整合提升彈性。同時推動「名廚共創」與「海外品牌代理」雙軌策略，一方面與專業主廚合作發展新品牌，另一方面引進具成熟經營模式的國際品牌，分散營運風險。

集團規劃於2026年第一季推出台菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚陳嘉謨與新生代主廚白昀泰聯手主導；另同步籌備日式燒鳥品牌「達摩燒鳥」，並評估引進韓國米其林推薦餐廳，持續擴大品牌版圖。未來也將強化供應鏈與後勤整合，提升營運效率，為後續成長奠定基礎。