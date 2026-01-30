生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

▲義大遊樂世界導入《魔幻空間》5D遊樂設施，可感受故事中刀光劍影刺激感、被雨滴臨場感。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

義大遊樂世界近期豪砸7000萬元，在樂園導入以希臘神話為IP的沉浸式互動遊樂劇場 ，並推出生肖屬「馬」或姓氏為「馬」的門票288元優惠，預期在寒假、春節期間吸引62萬人次入園。鈴鹿賽道樂園也推出生肖屬「馬」或姓氏為「馬」門票優惠，憑證件享全日暢遊399元。

義大遊樂世界斥資7000萬元，於樂園打造5D遊樂設施 「魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航」，是全台首座遊樂園常設設施中，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場，透過270至360度環繞式視覺、多面投影與多感官效果。體驗過程中可感受到船隻行進中搖晃感，以及刀光劍影的雷射視覺效果，更有水霧以及雨滴落下的驚喜感，設施自2025年12月31日試營運以來獲得高度討論。

因應今年馬年，義大遊樂世界也推出優惠，生肖屬馬或姓名中含「馬」字的遊客，於2月14日至22日內，憑相關證件購票即可享門票優惠價288元。

▲義大開發總經理王香完。（圖／記者許宥孺攝）



義大開發總經理王香完表示，義大世界去年穩居全台遊樂園入園人次榜首，隨著旅遊娛樂市場轉變，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，《魔幻空間》的規劃，正是園區在既有親子客群基礎上，進一步拓展至情侶、年輕族群與全齡旅客的重要布局，讓遊樂園成為不同年齡層都能享受的情境式娛樂場域。結合節慶優惠，評估農曆春節、寒假雙檔期能吸引62萬人次入園。

▲鈴鹿賽道樂園推出生肖、姓名優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）



另一方面，鈴鹿賽道樂園為滿足親子與年輕族群的放電需求，即日起至3月1日推出「馬上暢玩」優惠，全日暢遊單人730元；凡生肖屬「馬」或姓氏為「馬」的民眾，憑證件即可享全日暢遊399元優惠；單人卡丁車3場只要1688 元(2/14(六)-2/22(日) 農曆春節連假不適用)，讓遊客一次玩得盡興。

鈴鹿賽道樂園也在2月17日至22日期間推出「酷奇拉家族紅白大賞」新春限定演出，由鈴鹿賽道樂園超人氣角色「酷奇拉家族」全員出動，透過歌舞演出，搭配舞台互動與紅白隊伍對抗橋段，打造充滿歡笑與年節氣氛的親子舞台。演出現場氣氛熱烈，大小朋友不僅能近距離欣賞表演，還可參與看秀抽大獎活動。

▲漢神巨蛋推出新春福袋。（圖／業者提供）



隨著年節將至，漢神巨蛋推出500元的「萬馬奔騰福氣袋」，2月5日至15日可搶先預購，內含漢神巨蛋500元禮券及抽獎券；2月17日大年初一上午10點30分熱鬧開賣、當日中午12點30分正式開獎，幸運得主可將價值73萬元的SUZUKI SWIFT人氣小車開回家。福袋獎項還包括熱門的iPhone 17 pro、OSIM 背部+足部按摩器、漢來日月行館一泊二食住宿券，以及四星飯店住宿券、飾品、餐券等多種獎項。