地方 地方焦點

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

▲台東榮服處溫馨圍爐迎新年。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東榮服處溫馨圍爐迎新年。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

歲末寒冬、年節將近，為關懷偏鄉榮民及眷屬生活狀況並傳遞新春祝福，台東縣榮民服務處日前由總幹事曾中一率領同仁，前往南迴線最南端的達仁鄉，辦理「馬年寒冬送暖圍爐」關懷活動，邀請在地榮民、遺眷及具有榮民身分的鄉代表共聚一堂，以溫馨圍爐方式迎接新年，提前向榮民眷拜早年，傳遞「馬年吉祥、歲歲平安」的新春祝福。

本次活動特別邀請王姓鄉代表、葛姓鄉代表、高齡99歲的榮民陳爺爺、遺眷王奶奶，以及榮欣志工楊小姐等榮民（眷），於達仁鄉世順小吃部共度寒冬送暖圍爐時光。現場準備豐盛的圍爐餐點，並致贈關懷慰問品，活動氣氛溫馨熱絡。

曾中一表示，達仁鄉地處偏遠，交通往返不便，部分榮民及遺眷平時較少有機會外出參與活動。榮服處秉持「主動關懷、在地服務」的精神，深入偏鄉辦理春節圍爐活動。此次受邀的長輩多為獨居榮民或遺眷，子女長年不在身邊，透過圍爐聚餐，不僅讓長輩提前感受年節氣氛，也促進彼此交流互動，減少獨居帶來的孤單感，共同守護榮民及遺眷的生活品質。

台東縣榮民服務處指出，透過寒冬送暖圍爐活動，希望在傳遞年節祝福的同時，也能凝聚社會善心，讓關懷持續不間斷，形成正向的善的循環，實踐「幸福加馬」的服務精神。參與活動的榮民及遺眷對榮服處的貼心安排深表感動，紛紛表示不僅享用到熱騰騰的團圓飯，更感受到政府與社會各界的關懷與尊重，內心倍感溫暖。

榮服處表示，未來將持續深入各鄉鎮，結合公私部門及志工力量，推動多元關懷服務，強化社會資源連結，陪伴榮民及眷屬安心生活，攜手迎向嶄新的一年。

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

