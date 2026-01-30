　
台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣擊劍運動30日寫下歷史性的新篇章！在埃及舉行的2026年世界青少年銳劍世界盃中，中華小將林雨潔憑藉著驚人的鬥志與戰術發揮，於女子銳劍賽事中一路過關斬將奪得金牌，這座獎盃不僅是擊劍史上第一座世界級大賽冠軍，更讓目前世界排名第4的林雨潔積分反超，確定將登頂世界青少年女銳球后寶座，成為台灣擊劍運動史上第一位世界冠軍。

林雨潔在小組賽階段受到手腕傷勢困擾，表現一度受到影響，僅以第12種子順位進入單敗淘汰賽，然而進入複賽後，林雨潔展現強大韌性，於8強戰中擊敗中國選手丁曉希，隨後在4強戰對陣世界排名第7的烏茲別克強敵娜沙羅娃（Sanam Nazarova）。金牌戰，林雨潔與加拿大好手瑟琳娜徐（XU Serena）展開巔峰對決，雙方激戰滿三回合，林雨潔在最後一刻頂住壓力，以極其細微的一劍之差擊敗對手，成功加冕后冠。

帶隊教練李俊徵表示，埃及世界盃林雨潔的表現，因為手腕有受傷，小組表現不佳，比賽中途一度治療冰敷，靠著戰術的運用，堅強的意志力，拿下金牌實屬不易，期待她下一站杭州站及亞青、世青，能在有好的表現，為國家奪牌。

在本次2025-2026世界擊劍總會青少年世界巡迴賽的五站賽事中，林雨潔已在哥斯大黎加、義大利、巴林與埃及前四站中累積取得兩金一銅的傲人成績。除了林雨潔的歷史性突破外，另一位中華小將林芊妘本次首度參與世界級賽事便勇闖8強，最終以第8名佳績作收。

關鍵字：

擊劍林雨潔世界冠軍青少年賽台灣

