社會 社會焦點 保障人權

春節前赴偏遠山區派出所+警犬隊　桃警局長慰問基層同仁送暖

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪大溪復興區偏遠山區光華派出所慰問，致贈加菜金提前為同仁祝賀佳節。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪大溪復興區偏遠山區光華派出所慰問，致贈加菜金提前為同仁祝賀佳節。（圖／大溪警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局長廖恆裕昨（29）日在春節前，特別走訪大溪分局復興區偏遠派出所同仁慰問打氣，感謝基層同仁長期堅守偏遠山區、克服交通不便辛勞，特別致贈加菜金與禮物慰問送暖；此外，也特別走訪桃園市刑警大隊警犬隊慰問，除向第一線同仁致上關懷外，也特別關懷警犬狀況，感謝警犬隊同仁，平時訓練與照顧警犬辛勞付出，表達肯定支持關懷之意。

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪大溪復興區偏遠山區三光派出所慰問，致贈加菜金提前為同仁祝賀佳節。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪大溪復興區偏遠山區三光派出所慰問。（圖／大溪警分局提供）

廖恆裕昨天上午在大溪警分局長桃警局長陪同下前往大溪分局赴山區偏遠光華、三光等11個派出所慰問，致贈茶葉禮盒及春節獎勵金等，感謝基層同仁長期堅守崗位與克服交通不便辛勞；此外，還走訪刑警大隊成立年餘的警犬隊慰問。

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪刑警大隊警犬隊慰問，致贈加菜金提前為同仁祝賀佳節。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪刑警大隊警犬隊慰問，致贈加菜金提前為同仁祝賀佳節。（圖／市警局刑大提供）

廖恆裕表示，山區派出所同仁長期在高風險、高強度的勤務環境中執行任務，不僅守護治安，更為市民安全把關，非常值得欽佩；至於刑事警察大隊的6隻警犬，在隊員專業訓練下，展現高度服從性與敏銳嗅覺，是協助警方執行緝毒與偵爆任務不可或缺的重要夥伴，敬業表現令人敬佩，同時也感謝長期照顧警犬隊的同仁，無論在訓練、照護或日常管理上皆付出極大心力，讓警犬能在最佳狀態下執行緝毒及爆裂物偵查任務，是警犬隊能順利運作的重要幕後功臣。

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪刑警大隊警犬隊慰問，警犬好奇端詳局長手中的紅包。（圖／大溪警分局提供）

▲桃園市警局局長廖恆裕在春節前走訪刑警大隊警犬隊慰問，警犬好奇端詳局長手中的紅包。（圖／市警局刑大提供）

鑒於農曆春節連假將至，廖恆裕提醒同仁，除夕前後山區恐有強烈寒流來襲，甚至可能出現降雪情形，請同仁執勤時務必注意身體保暖與自身安全，並提前做好各項防寒及應變準備，以確保執勤安全。

廖恆裕強調，未來將持續關注偏遠地區警察及警犬隊同仁工作環境與照護資源，逐步完善相關措施，讓同仁與警犬隊員都能安心投入勤務，共同維護治安，為春節前寒流注入一股暖流。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

