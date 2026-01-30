文革後首見人事大異動　寇健文：習整肅張又俠佈局21大「弱主繼位」

▲ 政大國關中心舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對解放軍建軍以來最大人事大變動，以及對台影響進行分析 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

政治大學國際關係研究中心今（30）日針對解放軍高層人事震盪舉行座談會，出席學者專家指出中共高層正經歷文革以來罕見的權力結構變動。政治大學特聘教授寇健文大膽推測，習近平近期對軍方指標人物張又俠的整肅，宛如明太祖朱元璋為了讓孫子朱允炆順利接班，提前掃除具備高度聲望的將領，暗示中共「二十一大」可能出現「弱主繼位」的佈局。國關中心主任王信賢提醒，過去一年政治局多達5位委員異動，規模為文革後首見，這顯示習近平的制度性集權正受到撼動，預期二十一大前可能召開「非常規」的中央委員會全體會議。

政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對近期中共解放軍高層出現重大的人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。本座談會邀請政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、國防大學中共軍事事務研究所馬振坤、國防安全研究院委任研究員揭仲。

習近平整肅張又俠為二十一大「弱主」繼位？

針對中共政界與軍界相關清洗等問題，以及對二十一大影響。國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文在QA環節提出一項引人注目的分析，「「會不會二十一大可能有一個弱主會出現？」

寇健文進一步說，自己原本認為習近平會持續長期續任，近期這波針對「軍中第一聲望」張又俠的清洗，令人聯想到明太祖朱元璋為了讓性格溫和的「弱主」朱允炆登基，不惜大肆誅殺開國功臣。這是否代表習近平已在為「二十一大」可能的弱主繼位進行戰略清場，提前掃除具備實權與威望的障礙。

在文職與武職人事安排上，寇健文分析習近平一向善用「制衡術」。過去軍隊中以何衛東與張又俠互相牽制，文官體系則以蔡奇與李強對壘。他指出，目前雖然部分政治局、副國級官員遭整肅，但蔡奇與李強這兩位核心文職親信尚無異動。

寇健文預期，如果習近平還在，兩人在位或都不在都有可能，但他預期，「如果二十一大是弱主在位，兩人都會下台，否則也會出現功高震主」。

政治局異動文革以來最大 恐有「非尋常」五中全會

國關中心主任王信賢從制度面切入，指出此次解放軍人事地震的規模超乎預期。國關中心1月15日舉辦回顧與展望的學術活動後，原本以為可以準備過年，「沒想到習近平又出了一個很大的題目給我們」。

針對美國媒體提及張又俠涉及洩露核武機密給美方，王信賢認為情報界訊息真假難辨，但無論真相如何，該事件已實質衝擊中共的人事制度。

他提到，目前軍委委員僅餘兩人，且過去兩年內，在扣除習近平之後，24位政治局委員中有高達5位出現職務異動或被查，包括何衛東、馬興瑞及張又俠等。王信賢直言，這是文革以來最大的人事動盪，顯示習近平過去十年建立的制度性集權體系，目前制度正遭遇強烈撼動，必須觀察之後「二十一大」之前的政治變化。

他預期在明年10月召開「二十一大」之前，除了常規的六中、七中全會，極有可能出現一場「非常規」的五中全會，這波整肅後「，接下來到『二十一大』之前會不會有一個中央委員會是非同小可的會議，更有這種可能」

或為「二十一大」延任鋪路？ 清洗代價衝擊軍體系是雙面刃

對於查辦張又俠的政治節點，馬振坤也認為與2027年即將舉行的中共「二十一大」息息相關。習近平在此刻出手，顯示他在明年尋求續任時，所面臨的內部挑戰可能遠高於2022年二十大，因此必須提前瓦解可能反對他的力量。

任何事都有面刃，馬振坤指出，在對軍方影響方面，馬振坤認為軍中不滿情緒一定存在，但在多年清洗下，「造反」機率不高。最嚴重的後遺症在於「軍中無帥」。張又俠是作戰指揮系統的指標人物，具有足以服眾的威望，能調解軍內不同系統的爭執，即使手下三名親信被查，他也無課奈何，無法有作為。

馬振坤強調，張又俠不在之後，解放軍內部目前已經看不到另一個能具備同等影響力，足以扮演軍中定海神針角色的將領。「即使軍中有派系之爭，張又俠還是有一定作用。」

從整個清洗的過程來看，國防安全研究院委任研究員揭仲也認為，「習近平會讓人清醒反映出他一種不安全感，在不安全感的驅使下，在二十一大後一定會繼續掌權，對外發動強制外交的時候會變得比較保守，解放軍整體的能力其實在下降。」

揭仲進一步分析，即使軍中部分高層職位不會馬上遞補，因為可以選擇的範圍很小，預料是紀檢委體系，所以應該不會馬上補齊，以免高層人士用過度集中在特定體系裡面。

揭仲也預估，中共「二十一大」之後，軍方在政治局跟中央委員的人數比例不會超過，會對標「二十大」軍方大概佔1/4。「可以讓目前還在任的人感覺，我還有很多的上位分配的機會，有助於進一步的鞏固習近平對軍方的領導。」

揭仲進一步說，「大家會看到這麼多的高層職位出圈，基於權術的考量，『二十一大』對軍方的影響，人數中可能再增加一點，絕對不會少。」