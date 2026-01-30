善心企業回饋社會　南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲贈救護車

▲善心企業捐贈救護車輛予南投縣消防局。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助提升南投縣緊急醫療救護及災害現場指揮效能，在地企業「七里香甕仔雞股份有限公司」及善心人士張振科經義消夥伴沈威宏與劉錫裕的熱心媒合，分別捐贈平頂救護車及救災指揮車各1輛，縣府將分配到日月潭分隊，讓到南投旅遊的民眾能得到更安全的保障。

捐贈儀式23日上午舉行，縣長許淑華代表受贈並致贈感謝狀及紀念小車，隨後與縣府消防局長陳興傑等來賓一同在縣府大樓門口與受贈車輛合影，並祝福捐贈者事業發達、縣民都能平安健康。

許淑華表示，南投縣幅員廣大，地形多元且山區道路崎嶇，對於緊急救護及災害搶救是重大考驗，感謝「七里香甕仔雞」董事長林宜臻與總經理巫柏儒捐贈被譽為「救命先鋒」的救護車，讓專業醫療裝備能順暢地穿梭於巷弄與山區，在第一時間抵達傷病患身邊；張振科捐贈的救災指揮車，也是災害現場指揮調度的成敗關鍵，更是前線的「移動辦公室」，能協助指揮官即時掌握災情並進行精準人車派遣，對於提升救災效率與保障執勤同仁安全具備實質意義。

巫柏儒說，七里香公司目前在全國已有11家分店，分店遍佈中南部，因此在事業有成之餘回饋地方；同樣經商的張振科指出，有幾位親戚長期擔任義消人員，深知義消的辛苦與熱忱，希望在設備上給予支持，這次是第四次捐贈消防車輛，未來若有機會將繼續提供資源。

▲台中榮總埔里分院獲贈救護車輛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

此外，愛爾麗永續基金會永續長常如山與愛爾麗集團董事長劉貞華於29日也捐贈臺中榮總埔里分院救護車1台；院方指出，2位善心企業家長期關注並致力提升台灣緊急醫療服務設備，常如山是榮民子弟，從捐贈救護車、復康巴士到救生船，對於慈善捐助、公益投入不遺餘力，昨天捐贈儀式由院長張仁義代表受贈，並回贈獎狀與救護車模型，感謝常如山與劉貞華公益善行。