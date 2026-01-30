　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

善心企業回饋社會　南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲贈救護車

▲善心企業捐贈救護車輛予南投縣消防局。（圖／南投縣政府提供）

▲善心企業捐贈救護車輛予南投縣消防局。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助提升南投縣緊急醫療救護及災害現場指揮效能，在地企業「七里香甕仔雞股份有限公司」及善心人士張振科經義消夥伴沈威宏與劉錫裕的熱心媒合，分別捐贈平頂救護車及救災指揮車各1輛，縣府將分配到日月潭分隊，讓到南投旅遊的民眾能得到更安全的保障。

捐贈儀式23日上午舉行，縣長許淑華代表受贈並致贈感謝狀及紀念小車，隨後與縣府消防局長陳興傑等來賓一同在縣府大樓門口與受贈車輛合影，並祝福捐贈者事業發達、縣民都能平安健康。

▲善心企業捐贈救護車輛。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲善心企業捐贈救護車輛。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

許淑華表示，南投縣幅員廣大，地形多元且山區道路崎嶇，對於緊急救護及災害搶救是重大考驗，感謝「七里香甕仔雞」董事長林宜臻與總經理巫柏儒捐贈被譽為「救命先鋒」的救護車，讓專業醫療裝備能順暢地穿梭於巷弄與山區，在第一時間抵達傷病患身邊；張振科捐贈的救災指揮車，也是災害現場指揮調度的成敗關鍵，更是前線的「移動辦公室」，能協助指揮官即時掌握災情並進行精準人車派遣，對於提升救災效率與保障執勤同仁安全具備實質意義。

巫柏儒說，七里香公司目前在全國已有11家分店，分店遍佈中南部，因此在事業有成之餘回饋地方；同樣經商的張振科指出，有幾位親戚長期擔任義消人員，深知義消的辛苦與熱忱，希望在設備上給予支持，這次是第四次捐贈消防車輛，未來若有機會將繼續提供資源。

▲台中榮總埔里分院獲贈救護車輛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲台中榮總埔里分院獲贈救護車輛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

此外，愛爾麗永續基金會永續長常如山與愛爾麗集團董事長劉貞華於29日也捐贈臺中榮總埔里分院救護車1台；院方指出，2位善心企業家長期關注並致力提升台灣緊急醫療服務設備，常如山是榮民子弟，從捐贈救護車、復康巴士到救生船，對於慈善捐助、公益投入不遺餘力，昨天捐贈儀式由院長張仁義代表受贈，並回贈獎狀與救護車模型，感謝常如山與劉貞華公益善行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點
快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇相隔3年再闖澳網男單決賽
新店慈濟急診室驚傳縱火！21歲患者遭送辦
衛廣法「中天重返52台條款」三讀　NCC：中天不適用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門高職周邊垃圾堆積　太湖水庫旁髒亂引憂心

善心企業回饋社會　南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲贈救護車

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

日本控必刷神卡！國內日料現折10％、日本旅遊回饋最高11％

金門高職周邊垃圾堆積　太湖水庫旁髒亂引憂心

善心企業回饋社會　南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲贈救護車

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

金門高職周邊垃圾堆積　太湖水庫旁髒亂引憂心

蔡旻佑突脫口「年紀真的到了」！　鬆口狂吃瑪卡：天天一大把保健品

善心企業回饋社會　南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲贈救護車

檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

「惡棍」變身太陽最強砍將　布魯克斯飆新高40分擊潰東區龍頭活塞

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

忽然不愛了？揭開「斷崖式分手」背後的3個真相

前台積電副總李文如跳槽輝達　今晚一席花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

網石新作《VAMPIR：血之繼承者》電玩展正式公開上市日

【2同學不見了】他騎車領路「同學未跟上」　接電話才知已雙亡

地方熱門新聞

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

台電桃園區處員工自發集資送暖

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

黃色小鴨成線索　布袋警助女學生找回失竊腳踏車

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火

更多熱門

相關新聞

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

現在不少人愛滑抖音、小紅書，不僅掛嘴邊，甚至一般常識都可能錯亂。有兒童物理治療師表示，自己在工作現場聽到有人脫口說出「叫救護車要打120」，當下整個人愣住，直呼這一刻真的覺得台灣快不行了。

看見偏鄉醫療缺口　愛爾麗集團捐325萬元救護車

看見偏鄉醫療缺口　愛爾麗集團捐325萬元救護車

宜蘭救護車鳴笛閃燈仍挨撞　黑車路口沒在讓釀4傷

宜蘭救護車鳴笛閃燈仍挨撞　黑車路口沒在讓釀4傷

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

關鍵字：

善心企業捐贈救護車七里香甕仔雞愛麗爾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面