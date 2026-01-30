　
地方 地方焦點

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

▲院長黃元德與副院長、秘書及退休人員聯誼會代表手持春聯，向民眾拜早年。（圖／記者游瓊華攝）

▲院長黃元德與副院長、秘書及退休人員聯誼會代表手持春聯，向民眾拜早年。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

年節腳步逐漸逼近，台中醫院門診大廳內洋溢著濃濃年味。台中醫院退休人員聯誼會昨（29）日舉辦揮毫送春聯活動，邀請多位退休醫護人員與書法名家現場揮筆，為民眾寫下祝福春聯，現場人潮絡繹不絕，不少民眾一邊等待領取春聯，一邊把握機會參與癌症篩檢，讓迎新春的氣氛中，也多了一份對健康的重視。

活動中，紅紙鋪展、墨香四溢，書法老師專注揮毫，筆下寫出「馬上健康」、「馬上幸福」、「馬上吉祥」等吉祥字句，吸引民眾駐足欣賞。台中醫院院長黃元德、副院長廖妙淯與秘書詹吉亮也到場參與，與退休人員聯誼會會長林釧峰一同向民眾拜早年，並親自揮筆寫下「春」與「福」字，祝福大家新的一年平安順心。

林釧峰表示，活動邀請多位具書法專長的退休醫護人員及書法愛好者共同參與，包括退休護理科主任陳束李、藥師宋維湶、復健師楊芳祺，以及花澤川、吳火盛、賴敏弘、廖富源等人，盼透過書寫春聯，延續服務社會的精神，也為醫院與社區增添溫暖年味。

值得注意的是，配合國民健康署擴大癌症篩檢政策，新增胃癌檢查項目，台中醫院特別在門診大廳設置癌症篩檢服務站，提供即時諮詢與檢查服務。民眾只需持健保卡，即可現場查詢符合資格的檢查項目並完成篩檢，免去往返掛號與等待的不便，不少民眾趁著參與活動的空檔完成檢查，直呼方便。

除了揮毫與健檢服務，醫院政風室也配合年節設置廉政宣導攤位，透過趣味問答與互動遊戲，向民眾介紹廉能與倫理觀念。現場設置彈珠台與小遊戲，吸引大小朋友參與，在輕鬆氣氛中傳遞公共誠信理念，讓門診大廳在歲末時節多了一份熱鬧與溫馨。主辦單位表示，希望透過結合書法文化、健康促進與公共宣導，讓民眾在迎接新年的同時，也能關心自身健康，並感受醫院與社區共同營造的人情溫度。

▲書法老師現場揮筆，民眾索取春聯，年節氣氛濃厚。（圖／記者游瓊華攝）

▲書法老師現場揮筆，民眾索取春聯，年節氣氛濃厚。（圖／記者游瓊華攝）

 

01/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

嘉義縣太保市衛生所將在2月1日於太保里民集會所展開社區健康關懷活動，提供乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血及口腔黏膜篩檢免費服務，現場完成子宮頸抹片篩檢及乳房攝影檢查的鄉親就能領取限量100元「健康禮券」，鼓勵大家來篩檢，早發現早治療。

關鍵字：

台中醫院春聯活動癌症篩檢健康促進廉政宣導

