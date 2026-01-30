　
生活

以為滑交友App！05後履歷「雪餅濾鏡照、自傳寫本命」她受衝擊

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

看到「05後」的履歷表，讓她感到衝擊。一位女網友在Threads分享，最近看到05後在履歷表的自傳欄寫的不是學歷或工作經驗，而是喜歡的韓星、本命，讓她滿頭問號。不僅如此，對方的大頭貼還用抖音特效，兔耳朵、髮夾、親吻妝、甚至雪餅濾鏡全上，讓她直呼「以為在滑交友軟體。」

原PO在Threads發文，「近期感到最有衝擊的事：05後（指出生於2005/1/1至2009/12/31之間的年輕人，約17-21歲）直接在履歷最重要的自傳那一欄，寫自己最喜歡的韓星是誰、本命是誰。工作經歷：無」，這讓她不禁滿頭問號。

她還在留言處直呼，「忘了說，你各位那個大頭貼啊！不要給我用什麼抖音特效的，什麼白兔耳朵、髮夾、親吻妝、雪餅有的沒的」，哭笑不得地說這些履歷讓她「以為在滑交友軟體。」也感嘆對方算起來已經20歲了，履歷表上顯示沒有讀大學，「我為什麼會特別提到他的工作經歷？就是因為他明明沒有讀大學，可是這兩年的工作經歷還是無。」

貼文引發討論，「但他如果寫當過應援主辦、生咖，那可以考慮（？」、「有看過3開頭的人在履歷的經歷上寫『自己日本獨旅6天』，一整個很問號」、「沒可能履歷當社群軟體自介寫欸」、「我笑出來。」也有網友吐槽，「04年的我：？？？？」「確定是要面試工作？不是在求票嗎？」「幾年出生不是重點，重點是腦子有沒有。」

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
01/28

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選
快訊／國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡
64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷
Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班受惠
上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

05後履歷韓星抖音特效求職

