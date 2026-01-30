　
社會 社會焦點 保障人權

淫師「釣魚冰桶裝針孔」偷拍30女童起訴　法院裁定繼續羈押

▲台南安親班張姓男老師，長期對約30名國小女童進行猥褻、偷拍，台南地檢署檢察官依法起訴移審，台南地院下午裁定羈押。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台南安親班張姓男教師，被控違涉嫌利用教師身分，對約30名國小女童強制猥褻、乘機猥褻及偷拍性影像至少19張，嚴重侵害兒童權益反兒童及少年性剝削防制條例等案，檢察官30日偵結起訴移審，台南地院合議庭下午認為張男有反覆實施同一犯罪之虞，且有羈押之必要，裁定繼續羈押。

台南地檢署指出，2025於9月間，一名女童於學校填寫「性平學習單」上，揭露遭張姓男老師猥褻情形，學校報警後交由台南市警局婦幼隊偵辦，由台南地檢署婦幼保護專組鄭涵予檢察官指揮調查。

檢警調查，張姓男師為台南市官田區某私立安親班老師，明知安親班學生均為就讀國小之未滿12歲兒童且對於性之相關知識與判斷能力未臻成熟，竟違反兒童意願，為下列行為：一、2021年9月至2025年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童之手隔著張師褲子觸碰張師性器官等，共計分別對5名女童為共計10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

二、2019年6月至2025年6月間，將攝影機藏於安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁之性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著之不知名女童如廁之性影像。三、2020年8月11日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共17張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。四、2022年3月3日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共2張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。

檢方隨即依性侵害犯罪防治法及減少被害人重複陳述規定，在司法詢問員協助下細心詢問女童，發現應有多名被害人。2025年10月14日指揮警方搜索，扣押張師手機、攝影機等物，並於次日聲押被告獲准。

檢方對扣案物品進行數位鑑識與還原，反覆搜尋逾4百張照片，歷經比對確認近30名被害人。因犯案時間橫跨數年，且影像解析度不一、部分遭刪除，偵辦過程極為艱辛。檢察官耐心詢問特定被害人，搭配物證還原事實。

檢方認定張師涉犯刑法第222條第1項第2款、第224條之1強制猥褻未滿十四歲女子；兒童及少年福利及權益保障法第112條、刑法第225條第2項成年人乘機猥褻兒童；兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項使兒童被拍攝性影像，檢察官依法起訴張師。

檢方指出，張男長時間利用教師身份，對眾多兒童犯下猥褻及偷拍行為，殘害人格身心發展，嚴重違背職業道德，破壞家長學生信任。犯後態度不佳，先全盤否認後陸續承認，並曾接觸被害人造成二次傷害，請求法院從重量刑以示懲戒。

全案移審台南地院後，法官認為張姓老師有反覆實施同一犯罪之虞，裁定繼續羈押。

01/28 全台詐欺最新數據

