南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

▲南投縣春節期間長照服務不打烊、不加價，圖為陪伴服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓有需要的民眾共渡平安喜樂的新春佳節，南投縣政府將於春節期間(2月14日至2月22日)持續提供長照服務，且服務費用依使用服務者的身分福利別收取部分負擔，不再加收其他費用，減輕家庭照顧上的負擔，提醒使用長照服務中的民眾，於春節前提早向服務單位洽詢。

縣府衛生局表示，家庭照顧者的照顧壓力沉重，且部分照顧者春節期間仍於工作崗位服務大眾，服務特約單位因此於春節期間持續提供縣民貼心便利的長照服務，共計居家服務65家、日間照顧服務3家(含日間照顧中心及小規模多機能中心)、家庭托顧服務18家及交通接送服務4家特約單位，讓使用者及家庭照顧者能持續獲得長照服務。

衛生局指出，該局提供多元且便利長照申請方式，民眾若有長照服務的需求，請利用縣府「網路e櫃檯」入口網站(https://eservice.nantou.gov.tw/)申請、或親臨各鄉鎮衛生所或公所、或電洽縣府長期照顧管理中心049-2209595、或撥打長期照顧專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，將有專人為您服務。