　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

▲南投縣春節期間長照服務不打烊、不加價，圖為陪伴服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣春節期間長照服務不打烊、不加價，圖為陪伴服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓有需要的民眾共渡平安喜樂的新春佳節，南投縣政府將於春節期間(2月14日至2月22日)持續提供長照服務，且服務費用依使用服務者的身分福利別收取部分負擔，不再加收其他費用，減輕家庭照顧上的負擔，提醒使用長照服務中的民眾，於春節前提早向服務單位洽詢。

縣府衛生局表示，家庭照顧者的照顧壓力沉重，且部分照顧者春節期間仍於工作崗位服務大眾，服務特約單位因此於春節期間持續提供縣民貼心便利的長照服務，共計居家服務65家、日間照顧服務3家(含日間照顧中心及小規模多機能中心)、家庭托顧服務18家及交通接送服務4家特約單位，讓使用者及家庭照顧者能持續獲得長照服務。

▲外出服務。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣春節期間長照服務不打烊、不加價，圖為陪伴服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

衛生局指出，該局提供多元且便利長照申請方式，民眾若有長照服務的需求，請利用縣府「網路e櫃檯」入口網站(https://eservice.nantou.gov.tw/)申請、或親臨各鄉鎮衛生所或公所、或電洽縣府長期照顧管理中心049-2209595、或撥打長期照顧專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，將有專人為您服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選
快訊／國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡
64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷
Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班受惠
上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

墨香迎新春！台中醫院揮毫送春聯結合癌篩服務

南投縣春節期間長照服務「不打烊不加價」　民眾可提前洽詢

女團成員曾入獄4年　「牢房擠18人」親揭生理發洩細節：不能嗯嗯啊啊

助理費修法闖關！白批綠持續造謠　盼修法後能提升綠委素質

桃第5期包租代管！優先「護理師、公車司機」政策戶

高雄「碼頭樂園」22設施免費玩　有全新恐龍旋轉木馬、飛天車

萬海7千箱新造船「爾春輪」命名典禮　今年6艘熱門中型船交船添業績

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

十億女星復婚前夫3個月更恩愛！　「陰柔功」讓她被啪到暈倒：腿都軟了

AI摘要面臨限制　Google警告監管過嚴恐衝擊搜尋引擎運作

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

徐欣瑩、陳見賢協商破裂！　國民黨：2/2新竹縣長提名初選公告

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

地方熱門新聞

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

台電桃園區處員工自發集資送暖

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

黃色小鴨成線索　布袋警助女學生找回失竊腳踏車

科技農機下田　傳統施肥工時大減

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

嘉義春節疏運措施　交通管制與優惠一次看

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

南投精品咖啡新品進駐路易莎15間實體店面

更多熱門

相關新聞

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

今年春節假期長達9天，5家炸雞品牌皆調整春節營業時間，除夕當天最晚僅營業到晚上6時，另外像是德州美墨炸雞天母店、起家雞東海福科店皆連休5天。

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

關鍵字：

春節長照服務不打烊不加價

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面