鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

▲明天鋒面通過，後續冷空氣接力，周末轉濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，周日還有華南雲系東移，周末兩天降雨明顯，這波冷空氣將影響到下周二清晨，局部低溫下探13度，下周二白天後降雨區減小、氣溫回升。此外，明晚到下周一高山有機會追雪。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天開始有一道鋒面通過，後續東北季風或冷氣團影響，周日將有華南雲系東移，周末兩天降雨明顯，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨。

▲周末天氣轉濕冷。（圖／氣象署提供）

下周一水氣仍多，不過降雨區稍縮減，北部、宜蘭、花蓮、中部山區降雨機率偏高，中部平地、台東、恆春半島、南部山區有飄雨，南部轉多雲天氣。

賴欣國表示，這波冷空氣將從周六影響至下周二清晨，下周二白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

後續天氣將放晴，賴欣國指出，天氣最好的時間點落在下周三到下周五，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，賴欣國說明，明天冷空氣剛南下，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷，明晚到下周二清晨溫度比較低，中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度，其中周日到下周一溫度較低，中部高溫則約20度上下，南部25到26度。

下周二白天冷空氣減弱，溫度回升，北部高溫可到21到22度，中部也會回溫至24度，南部則維持26或27度，後續高溫還可再提升，下周三到下周五北部高溫約23到24度，中南部24到27度；低溫方面要留意下周二過後可能有輻射冷卻影響，西半部低溫約14到15度，日夜溫差比較大。

未來幾天也有追雪機會，賴欣國表示，明天晚上到下周一白天，中部以北、宜蘭、花蓮約3000公尺以上高山有降雪機會。