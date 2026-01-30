　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強　滅蚊法曝光

蚊子。（圖／達志／示意圖）

▲半夜被蚊子吵醒，一票人超氣憤。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

半夜聽到嗡嗡嗡，令人超惱怒！一名網友抱怨，明明是1月卻連續幾天半夜被蚊子吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。貼文引發共鳴，「凌晨打了6至7隻，都不用睡了」、「連三天半夜爬起來跟蚊子奮戰」，也有人分享電蚊拍的誘蚊燈功能有效，但最重要的是，清理排水孔與保持乾燥才是關鍵。

一名網友在Threads一臉哀怨直呼，沒想到冬天依舊會被蚊子襲擊，氣得他警告「現在是1月，請蚊子認清自己該出現的季節！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也紛紛臭罵，「已經連續三天半夜爬起來跟蚊子奮戰的我」、「今年冬天很怪，一直有蚊子」、「真的不懂，為什麼還有蚊子啊」、「每次都關燈了才在那邊嗡嗡嗡！氣死欸」、「前天凌晨打了6至7隻，都不用睡了！家裡明明都沒有開窗，檢查過可能是從排水管出現的」、「這幾天真的感受到蚊子和蟑螂又變多了」、「已經用蚊帳了，睡到半夜翻身時手靠在蚊帳邊緣，結果手指頭被叮好幾包，超級癢」、「因為蚊子會往溫暖的地方，所以冬天在室內遇到蚊子的情況反而比夏天多」。

另有網友分享滅蚊神物，「回暖就是人體捕蚊燈的惡夢，想說試試看家裡的電蚊拍有誘蚊燈的功用，沒想到真的有效欸，早上醒來看到死蚊子被擊落在旁邊，燈光亮度不會像舊式捕蚊燈會太亮而影響睡眠」。

事實上，除蟲業者佳廣環保科技有限公司指出，雖然大多數蚊子在冬天會因低溫進入休眠狀態或大幅減少活動，但「地下家蚊」的活動卻絲毫不受影響，甚至更加猖獗，與一般蚊子相比，牠們的生存能力更強、活動範圍更隱蔽。

關於地下家蚊的特點是，喜歡潮濕隱蔽的環境、活動時間多在夜間、吸血對象廣泛、具有快速繁殖能力，被叮咬不僅會引起皮膚瘙癢，嚴重時還可能導致過敏或細菌感染，對於嬰幼兒和敏感體質者，叮咬後的症狀可能更加嚴重。

防蚊關鍵！清理排水孔、保持乾燥

至於該如何防範地下家蚊肆虐，第一「定期清理排水孔與積水區域」、第二「保持環境乾燥」、第三「使用專業驅蚊藥劑」、第四「安裝防蚊網與門縫密封條」、第五「尋求專業防治服務」、第六「善用天然驅蚊方法」，像是檸檬草精油、茶樹油等天然驅蚊劑，或種植驅蚊植物，如薄荷、薰衣草，減少地下家蚊的侵擾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強　滅蚊法曝光

以為滑交友App！05後履歷「雪餅濾鏡照、自傳寫本命」她受衝擊

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚：不要再看抖音了

刷完牙「牙膏泡沫含10分鐘」再漱口！　美女牙醫：21年沒蛀牙

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強　滅蚊法曝光

以為滑交友App！05後履歷「雪餅濾鏡照、自傳寫本命」她受衝擊

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚：不要再看抖音了

刷完牙「牙膏泡沫含10分鐘」再漱口！　美女牙醫：21年沒蛀牙

中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

買票的人氣炸！埃及法老展「超爛1狀況」　館方急改規定

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

飛機行李架「不要放1物」　釣一票苦主：變水濂洞

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒：駕駛非常不正常

空服員猝逝案「長榮事務長遭記大過」　連降2級拔管理職

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

更多熱門

相關新聞

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

最近一位日本飼主擔心冬天家裡的貓ンダちゃん會冷，於是多拿了一條棉被幫牠蓋在身上保暖，還很貼心的讓貓咪的頭露出來，確保牠不會被悶到。沒想到主子對鏟屎官的好意不怎麼賞臉，下一秒就嫌熱自己鑽到外面透透氣。

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

冬季狂被電？5招擺脫「觸電體質」

冬季狂被電？5招擺脫「觸電體質」

一票人驚「暖暖包不燙了」　內行推1款：用過回不去

一票人驚「暖暖包不燙了」　內行推1款：用過回不去

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫破迷思

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫破迷思

關鍵字：

地下家蚊冬天蚊子半夜潮濕叮咬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面