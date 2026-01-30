半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強　滅蚊法曝光

▲半夜被蚊子吵醒，一票人超氣憤。（圖／達志／示意圖）



網搜小組／劉維榛報導

半夜聽到嗡嗡嗡，令人超惱怒！一名網友抱怨，明明是1月卻連續幾天半夜被蚊子吵醒，氣得喊話「請蚊子認清季節」。貼文引發共鳴，「凌晨打了6至7隻，都不用睡了」、「連三天半夜爬起來跟蚊子奮戰」，也有人分享電蚊拍的誘蚊燈功能有效，但最重要的是，清理排水孔與保持乾燥才是關鍵。

一名網友在Threads一臉哀怨直呼，沒想到冬天依舊會被蚊子襲擊，氣得他警告「現在是1月，請蚊子認清自己該出現的季節！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也紛紛臭罵，「已經連續三天半夜爬起來跟蚊子奮戰的我」、「今年冬天很怪，一直有蚊子」、「真的不懂，為什麼還有蚊子啊」、「每次都關燈了才在那邊嗡嗡嗡！氣死欸」、「前天凌晨打了6至7隻，都不用睡了！家裡明明都沒有開窗，檢查過可能是從排水管出現的」、「這幾天真的感受到蚊子和蟑螂又變多了」、「已經用蚊帳了，睡到半夜翻身時手靠在蚊帳邊緣，結果手指頭被叮好幾包，超級癢」、「因為蚊子會往溫暖的地方，所以冬天在室內遇到蚊子的情況反而比夏天多」。

另有網友分享滅蚊神物，「回暖就是人體捕蚊燈的惡夢，想說試試看家裡的電蚊拍有誘蚊燈的功用，沒想到真的有效欸，早上醒來看到死蚊子被擊落在旁邊，燈光亮度不會像舊式捕蚊燈會太亮而影響睡眠」。

事實上，除蟲業者佳廣環保科技有限公司指出，雖然大多數蚊子在冬天會因低溫進入休眠狀態或大幅減少活動，但「地下家蚊」的活動卻絲毫不受影響，甚至更加猖獗，與一般蚊子相比，牠們的生存能力更強、活動範圍更隱蔽。

關於地下家蚊的特點是，喜歡潮濕隱蔽的環境、活動時間多在夜間、吸血對象廣泛、具有快速繁殖能力，被叮咬不僅會引起皮膚瘙癢，嚴重時還可能導致過敏或細菌感染，對於嬰幼兒和敏感體質者，叮咬後的症狀可能更加嚴重。

防蚊關鍵！清理排水孔、保持乾燥



至於該如何防範地下家蚊肆虐，第一「定期清理排水孔與積水區域」、第二「保持環境乾燥」、第三「使用專業驅蚊藥劑」、第四「安裝防蚊網與門縫密封條」、第五「尋求專業防治服務」、第六「善用天然驅蚊方法」，像是檸檬草精油、茶樹油等天然驅蚊劑，或種植驅蚊植物，如薄荷、薰衣草，減少地下家蚊的侵擾。