靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

▲周媛自稱性商教母。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名自稱「中國性商教母、性愛大師」的網紅周媛近期因「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，這些「迷因」在社群平台爆紅。有消息指出，周媛名下的「黑白顛覆商學院」遭官方立案調查，雖然線上課程受限，但線下活動一度仍照常進行。

據《南方都市報》報導，1月30日上午，湖南長沙雨花區市場監督管理局查證指出，當地已聯合公安、文化等多個部門成立專案工作組，正式對黑白顛周媛立案調查，並已責令其全面停止線上、線下相關社會行為。相關單位指出，後續將依調查結果，依法對其及所涉公司進行處置。

▲周媛的公司已遭官方調查。（圖／翻攝自微博）

報導指出，周媛近來因販售價格介於999元至88000元不等的培訓課程而備受爭議。課程內容主打「性商教育」，宣稱可協助女性提升親密關係能力，但不少網友質疑其本質是將女性物化為討好男性的工具，認為相關內容已偏離社會公序良俗，最終引發平台封禁與輿論反彈。

此前，1月25日，「黑白顛覆商學院」的工作人員曾向媒體表示，因系統維護，線上課程暫時無法觀看，預計需等待1至3天恢復；另有工作人員坦言，近期風頭過大，部分線上課程內容正在調整中，但線下課程仍在進行。此說法曝光後，也成為監管部門進一步介入的重要背景之一。

天眼查資料顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，註冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。長沙市委宣傳部相關人員轉述雨花區市監部門說法時指出，該案「已經立案」，初步涉及違反廣告法，具體違規情形仍待調查釐清。雨花區市場監督管理局也強調，當局高度重視此事，認為相關行為已引發不良社會影響，後續將依法依規作出處理。