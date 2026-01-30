南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

▲南投縣全國首創送藥到府服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化高齡友善照護與弱勢族群醫療可近性，南投縣衛生局今年持續推動全國首創的「免費送藥到府服務」，並將經費由70萬元大幅再加碼400萬元（經費用罄為止），透過數位化申請與藥局媒合機制，將藥品安全送到家，讓長者與身心障礙者免奔波也能安心用藥。

縣府衛生局指出，自110年攜手在地藥局與醫療體系，率先推出送藥到府服務以來，已成為全國指標性藥事便民措施，至今累計服務人次達6290人次，實質協助眾多行動不便、獨居或需長期用藥的縣民；為進一步提升服務效率與使用便利性，該局自去年5月7日起全面導入線上申請制度，民眾只需在家完成申請與處方上傳，即可由系統媒合合作藥局、安排藥師調劑並配送藥品，至114年12月31日止完成服務也達3988人次。

衛生局提醒，凡設籍南投縣，符合以下條件者皆可提出申請：一、65歲以上（原住民55歲以上）獨居長者，二、75歲以上（原住民65歲以上）身心障礙者；經醫師開立處方後，即可透過線上系統申請，全程免費、不增加任何費用負擔，歡迎符合資格的民眾或家屬踴躍利用，讓照護資源真正走進家庭、減輕照顧壓力。

衛生局長陳南松指出，有關「免費送藥到府服務」相關資訊，可撥打諮詢專線 049-2230518，或掃描QR Code進行線上申請，亦可加入「南投縣政府健康樂活 Line@」，即時掌握最新健康與用藥訊息。