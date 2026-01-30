　
地方 地方焦點

南投首創送藥到府4年有成　加碼400萬升級守護長者用藥安全

▲全國首創送藥到府再升級！南投縣再加碼400萬元，守護長者用藥安全。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣全國首創送藥到府服務再升級。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化高齡友善照護與弱勢族群醫療可近性，南投縣衛生局今年持續推動全國首創的「免費送藥到府服務」，並將經費由70萬元大幅再加碼400萬元（經費用罄為止），透過數位化申請與藥局媒合機制，將藥品安全送到家，讓長者與身心障礙者免奔波也能安心用藥。

縣府衛生局指出，自110年攜手在地藥局與醫療體系，率先推出送藥到府服務以來，已成為全國指標性藥事便民措施，至今累計服務人次達6290人次，實質協助眾多行動不便、獨居或需長期用藥的縣民；為進一步提升服務效率與使用便利性，該局自去年5月7日起全面導入線上申請制度，民眾只需在家完成申請與處方上傳，即可由系統媒合合作藥局、安排藥師調劑並配送藥品，至114年12月31日止完成服務也達3988人次。

▲全國首創送藥到府再升級！南投縣再加碼400萬元，守護長者用藥安全。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局提醒，凡設籍南投縣，符合以下條件者皆可提出申請：一、65歲以上（原住民55歲以上）獨居長者，二、75歲以上（原住民65歲以上）身心障礙者；經醫師開立處方後，即可透過線上系統申請，全程免費、不增加任何費用負擔，歡迎符合資格的民眾或家屬踴躍利用，讓照護資源真正走進家庭、減輕照顧壓力。

衛生局長陳南松指出，有關「免費送藥到府服務」相關資訊，可撥打諮詢專線 049-2230518，或掃描QR Code進行線上申請，亦可加入「南投縣政府健康樂活 Line@」，即時掌握最新健康與用藥訊息。

茶葉蛋陷阱不是糖！醫揭「最常忽略隱憂」：太黑別選
快訊／國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡
64歲歌神張學友失業了！　親揭心聲道別歌迷
Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元
「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班受惠
上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

相關新聞

常用抗過敏藥不純物超標　逾28萬錠要回收

食藥署公布最新藥品回收資訊，指美時化學製藥股份有限公司主動通報，其生產的「停敏膜衣錠5毫克」在連續性安定性試驗中，發現總不純物含量超出檢驗規格上限，可能影響主成分含量，因此針對單一批號、共28萬3000錠啟動回收。據統計，該藥在2024年健保用量達1233萬2008錠，是常見的抗過敏處方用藥。

止痛藥用錯恐傷肝腎　藥師揭4大NG行為

台大「百年古蹟」藥局建置自動化系統

她擦止痛藥膏「擦到要洗腎」　醫揭關鍵成分：透過皮膚吸收進血液

韓店員妹超愛台灣　狂讚台人：和別人不一樣

