大仁科大校長交接！周德光接棒　領航邁向國際應用型大學

▲大仁科技大學新校長周德光(右)上任。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣大仁科技大學日前隆重舉行第十任校長交接典禮，在監交人楊弘仁董事長及各界貴賓見證下，完成校務傳承的重要時刻。卸任校長郭代璜教授圓滿交棒，由周德光教授正式接任新任校長，象徵大仁科技大學邁向新階段的穩健發展。

新任校長周德光教授為國立中山大學管理學博士、美國加州大學戴維斯分校(UC Davis) 國際商法碩士 (LL. M) 。專長為公司治理、產業分析、策略管理。學術專長深厚，並具備完整高等教育行政歷練，周校長曾擔任南臺科技大學代理校長、副校長、教務長、國際長、商管學院院長等重要職務。任職期間成功提升新生註冊人數，並積極推動國際化發展，拓展海外招生與國際合作，展現卓越的校務治理與領導能力，相關成果備受肯定。

周德光校長表示，未來將在既有基礎上，持續強化教學品質與學生學習成效，深化產學合作與國際連結，同時重視校務治理與永續經營，建立強韌財務體質與高效能行政體系。打造大仁科技大學成為新時代務實致用專業人才的國際型應用科技大學。

大仁科技大學董事會感謝卸任校長郭代璜教授長期對學校的付出，為學校永續發展奠定良好基礎。未來在新任校長周德光教授的領導下，學校將持續凝聚全體教職員工與校友的力量，穩健前行，開創嶄新發展局面。