長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

▲13歲女長期吸入爸爸的二手菸。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）

記者廖翊慈／綜合報導

中國河南一名年僅13歲的少女罹患胃癌末期，引發醫界與社會震驚。醫師指出，患者長期暴露在二手菸環境中，病情發現時已無法手術，腹腔內腫瘤廣泛轉移，幾乎沒有治癒可能，案例也再度喚起外界對二手菸危害兒童健康的關注。

據《紅星新聞》報導，河南省腫瘤醫院消化科近日接診這名13歲患者。院方說明，患者送醫時已是胃癌晚期，評估後嘗試進行手術，但腹腔打開後發現腫瘤呈多發性轉移，「像撒豆子一樣，佈滿大大小小的腫瘤」，最終只能關腹，無法繼續手術治療。

▲醫師憤怒表示，患者的腹腔都是腫瘤。（圖／翻攝自微博）

醫師進一步指出，患者的父親長年吸菸，且在家中從未刻意避開孩子，使她自幼生活在高度二手菸暴露的環境中。相關情況讓醫護人員相當痛心，直言這樣的病程發展，「幾乎沒有任何治癒機會」，也令人憤怒與不捨。

醫學上指出，菸草煙霧中含有70多種已知致癌物質，包括亞硝胺、苯並芘等，長期吸入會造成慢性發炎與DNA損傷，同時削弱胃黏膜防禦能力，並可能加劇幽門螺旋桿菌的致癌作用。醫師強調，一手菸與二手菸的危害本質相同，只要吸入，對全身健康都會造成影響。

院方也再次提醒，兒童對菸害的耐受度遠低於成人，長期暴露風險更高。即便吸菸者自認只是「在家抽菸」，未直接讓孩子吸菸，二手菸仍可能對孩子造成不可逆的健康傷害，呼籲家長務必正視菸害問題，避免讓孩子成為無辜的受害者。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！