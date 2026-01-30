南投法律諮詢服務持續上路　定點與視訊雙軌並行

▲今年南投法律諮詢服務已啟動，圖為2月份行程表。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為落實弱勢權益保障，南投縣政府指出115年度法律諮詢服務將持續推動，針對家庭暴力、性侵害及性騷擾等議題，透過專業律師提供免費法律諮詢，並結合「實體駐點」與「遠端視訊」雙軌服務模式，有效克服該縣地形及交通限制，落實「以網路替代道路」之便利服務，確保法律守護資源能精準觸及全縣每一個角落。



縣府社會及勞動局表示，去年度法律諮詢服務全年累計服務達709人次，而法律指引是被害人在處理性別暴力議題時最關鍵的支持，今年持續落實服務的可及性並打破地域限制，確保專業資源在每位縣民需要時及時傳遞。



一、定點法律諮詢：面對面專業服務

專業支持：由南投律師公會推薦專業律師，為縣民提供最直接、安心的法律評估。

服務時間：每月第一個星期三，上午 09:00 至 12:00（11:30 截止登記）。

服務據點：

1.縣府大樓：南投縣政府大廳法律諮詢室。

2.各鄉鎮公所：草屯、埔里、名間、中寮、國姓、鹿谷、水里、集集等8鄉鎮公所。



二、視訊法律諮詢：跨越距離的專業橋樑

資源連結：結合法律扶助基金會資源，讓居住在偏遠及交通不便地區的民眾，能就近透過視訊設備即時與律師對談。

服務時間：每週三下午（採預約制）。

視訊據點：

1.原民中心：信義鄉、仁愛鄉原住民族家庭服務中心。

2.社福據點：埔里良顯堂社會福利基金會。

3.基層機關：全縣各鄉(鎮、市)公所內設置視訊服務點。