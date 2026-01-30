花蓮男酒駕推倒電桿！落跑7公里撞路樹變廢鐵　這次跑不掉了

▲▼無照酒駕杜姓男子2次自撞，電桿遭撞倒，車輛也幾乎全毀。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局志學派出所日前中午接獲報案稱，一輛自小客車於台11丙線北上約3.6公里處自撞路樹。經警方到場了解，現場為杜姓男子駕駛自小客車行經該路段時，因不明原因失控自撞，造成車輛嚴重變形。

警方進一步調查並調閱沿線監視器畫面，發現杜男於案發前曾在壽豐鄉光榮五街與光榮二街口，自撞電信電桿後逃逸，隨後沿大學路一、二段駛往臺11丙線北上車道，逃了7公里後，於3.6公里處再度發生自撞事故。

警方表示，駕駛杜姓男子60歲，一度昏迷受困車內，救護人員緊急將他送醫，所幸無生命危險。

▲杜男一度昏迷受受車內，所幸經救出後送醫，無生命危險。

警方初步調查表示，杜男無合格駕照，酒測值超高法定標準，高達1.83毫克，相關行為已涉犯刑法公共危險罪，將依法函送偵辦；另其先前肇事逃逸及未依規定處置部分，將依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。

吉安分局呼籲，酒後駕車及無照駕駛不僅嚴重危害自身安全，更可能波及無辜用路人，駕駛人切勿心存僥倖。警方將持續加強取締酒駕與重大交通違規行為，維護道路交通安全，並提醒民眾若發生交通事故，務必留在現場報警處理，共同守護用路安全。

