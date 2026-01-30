　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮男酒駕推倒電桿！落跑7公里撞路樹變廢鐵　這次跑不掉了

▲▼無照酒駕杜姓男子2次自撞，電桿遭撞倒，車輛也幾乎全毀。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼無照酒駕杜姓男子2次自撞，電桿遭撞倒，車輛也幾乎全毀。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局志學派出所日前中午接獲報案稱，一輛自小客車於台11丙線北上約3.6公里處自撞路樹。經警方到場了解，現場為杜姓男子駕駛自小客車行經該路段時，因不明原因失控自撞，造成車輛嚴重變形。

警方進一步調查並調閱沿線監視器畫面，發現杜男於案發前曾在壽豐鄉光榮五街與光榮二街口，自撞電信電桿後逃逸，隨後沿大學路一、二段駛往臺11丙線北上車道，逃了7公里後，於3.6公里處再度發生自撞事故。

▲▼無照酒駕杜姓男子2次自撞，電桿遭撞倒，車輛也幾乎全毀。（圖／吉安警分局提供，下同）

警方表示，駕駛杜姓男子60歲，一度昏迷受困車內，救護人員緊急將他送醫，所幸無生命危險。

▲▼無照酒駕杜姓男子2次自撞，電桿遭撞倒，車輛也幾乎全毀。（圖／吉安警分局提供，下同）

杜男一度昏迷受受車內，所幸經救出後送醫，無生命危險。

警方初步調查表示，杜男無合格駕照，酒測值超高法定標準，高達1.83毫克，相關行為已涉犯刑法公共危險罪，將依法函送偵辦；另其先前肇事逃逸及未依規定處置部分，將依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。

吉安分局呼籲，酒後駕車及無照駕駛不僅嚴重危害自身安全，更可能波及無辜用路人，駕駛人切勿心存僥倖。警方將持續加強取締酒駕與重大交通違規行為，維護道路交通安全，並提醒民眾若發生交通事故，務必留在現場報警處理，共同守護用路安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記憶體廠衝漲停！提前開獎獲利大增827%
靈動老師周媛慘了！　遭官方立案調查
還我16億！　藍白闖關《不當黨產條例》修正
林心如重現Rose媽媽！　甜蜜對唱霍建華被拍
頂大男沒跟司機起口角！　同學揭：可能不舒服在求救
反對票0！韓國瑜也驚呼　《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定
學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

花蓮男酒駕推倒電桿！落跑7公里撞路樹變廢鐵　這次跑不掉了

總統賴清德出席2026年首次署務會報　致贈各警察局年節加菜金

阿嬤超強！闖紅燈撞腳踏車「神奇平衡」沒摔車　催油門跑了

送友返家遇死劫！學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

獨／台64丟包頂大生害命！Bolt司機「寒假要出國」　改20萬交保

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

駕駛不適釀禍！自小客衝對向「連撞2車」零件噴滿地　車頭爛毀

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

花蓮男酒駕推倒電桿！落跑7公里撞路樹變廢鐵　這次跑不掉了

總統賴清德出席2026年首次署務會報　致贈各警察局年節加菜金

阿嬤超強！闖紅燈撞腳踏車「神奇平衡」沒摔車　催油門跑了

送友返家遇死劫！學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

獨／台64丟包頂大生害命！Bolt司機「寒假要出國」　改20萬交保

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

駕駛不適釀禍！自小客衝對向「連撞2車」零件噴滿地　車頭爛毀

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

葉芷妤光榮回台拍戲！Kao隔空甜喊：快回來　鳳小岳盛讚「她本來就會發光」

全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

社區大廳要裝智取櫃！他憂「變醜+拉低房價」　網點1關鍵：想太多

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

竹竹苗桃居民晚餐打7折　新竹喜來登Buffet優惠2/23登場

開車族注意！下周油價估最多漲0.4元　柴油料漲0.6元

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

主計總處概估2025年經濟成長8.63%　人均GDP逼近4萬美元

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

社會熱門新聞

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

遭砍女師救回兇嫌發監前50分鐘犯案

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

獨／Bolt奪命司機「寒假要出國」　改20萬交保

48歲外送男12樓墜落亡　年邁父母見兒屍淚崩

眾量級案調解失敗　ANDY：一人一半

更多熱門

相關新聞

酒駕女撞死騎士拖500公尺　一審判16年

酒駕女撞死騎士拖500公尺　一審判16年

桃園市一名因酒駕被吊銷駕照的陳姓女子2024年4月再次酒駕開車，不料在行經元化路、中豐路口處時闖紅燈撞上女騎士，且肇事不但沒有停車查看，反而繼續加速行駛，將女騎士拖行超過500公尺，造成女騎士傷重不治。桃園地院一審審理後，依酒駕肇事致人於死等罪，判處陳女16年有期徒刑，可上訴。

花蓮警車撞分隔島再撞小客車　駕駛警頭暈送醫

花蓮警車撞分隔島再撞小客車　駕駛警頭暈送醫

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人　判8年半上訴被打臉

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人　判8年半上訴被打臉

KTV清潔員上班喝啤酒騎車撞死行人　賠33萬判4年半

KTV清潔員上班喝啤酒騎車撞死行人　賠33萬判4年半

關鍵字：

無照酒駕2度自撞電桿稀爛受困昏迷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面