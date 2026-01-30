陳3歲上身！陳其邁揪小朋友「騎恐龍尬車」　冬日遊樂園2/7開玩

▲冬日遊樂園「碼頭樂園」將於2月7日開放，陳其邁今夭小朋友搶先體驗。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並攜手臺灣港務公司讓高雄港16-18號碼頭變身「碼頭樂園」。今（30）日市長陳其邁邀請幼兒園小朋友搶先體驗，不僅搭恐龍轉馬，還騎電動恐龍和小朋友繞場尬車，童心大爆發。

市長陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園的碼頭樂園共設置22項遊樂設施，其中有9項是全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊。

▲陳其邁試搭恐龍主題旋轉木馬。（圖／記者許宥孺攝）



陳其邁致詞時又化身成「陳3歲」，幽默的說：「有4座非常適合我，是2至4歲可以玩的遊樂設施，不管是大、小朋友，寒假都能到冬日遊樂園玩」，話一出逗得台下哈哈大笑。陳其邁隨後不僅體驗恐龍轉馬，還騎乘電動恐龍，興致一來竟狂催油門飆車繞場數圈，讓不少家長、媒體追著跑，拍下「陳3歲」上身的有趣畫面。

陳其邁表示，高雄過年期間訂房率已達8成，今年邁入第3年的「高雄冬日遊樂園」活動結合趣味遊樂設施及精彩展演，深受大人小孩喜愛，還有多場親子互動表演，2月7日開幕當天還有精彩演出。

▲陳其邁騎乘電動恐龍和小朋友繞場尬車。（圖／記者許宥孺攝）



觀光局長高閔琳表示，「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園設施開放時間為2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點；週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷，前來感受高雄冬日遊樂園的魅力。

▲臺灣港務公司總經理王錦榮。（圖／記者許宥孺攝）



臺灣港務公司總經理王錦榮指出，港口不僅是國家發展的重要門戶，更是連結市民生活與城市文化的公共空間；近年港務公司與高雄市政府多次合作多項活動，推展高雄水岸遊憩及觀光。過年期間將有3艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，能讓國際旅客感受到高雄的熱情與活力。