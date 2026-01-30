高溫飆近50°C！澳洲16年來最猛熱浪　無尾熊逃過野火「嚇到癱軟」

▲澳洲面臨16年來最嚴重熱浪，圖為墨爾本街頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

澳洲東南部遭逢16年來最嚴重熱浪，多地氣溫逼近50°C，極端高溫也助長了野火，維多利亞州部分郊區居民被迫撤離，就連無尾熊也被嚇壞。

逼近50°C 維州高溫創紀錄

CNN引述澳洲氣象局數據報導，這是澳洲16年以來最嚴重熱浪，維多利亞州27日創下史上最熱紀錄，霍普頓鎮（Hopetoun）與沃爾佩普鎮（Walpeup）均測得48.9°C高溫，首府墨爾本（Melbourne）也突破45°C大關。

鄰近的新南威爾斯州（NSW）與南澳州（South Australia）多個城鎮本週氣溫徘徊在50°C左右，逼近澳洲2022年於西岸創下的50.7°C歷史紀錄。

農場90%被燒毀 無尾熊也嚇癱

在距離墨爾本西南處約200公里的偏遠小鎮吉利布蘭德（Gellibrand），居民史密斯（Karlee Smith）騎著四輪越野車穿越火勢，就是為了搶救農場羊群，她的父親與兄弟則駕駛搭載水箱的曳引機努力滅火。

他們發現一隻公無尾熊從焚燒灌木林中逃出，看起來相當疲憊又飽受驚嚇，因而癱倒在地。所幸經過檢查並餵食尤加利葉後，牠已被野放至未燒毀的樹林。但史密斯估計，面積2000英畝的農場約90%面積付之一炬，損失牲畜數量難以統計。

▼無尾熊逃過野火後嚇到癱軟。（圖／翻攝臉書Karlee Smith）



適應極端高溫 居民互相關照

霍普頓鎮被媒體封為「維多利亞州最熱小鎮」，旅館老闆麥卡勞（Steve Mccullough）表示，這個僅約700人口的農業社區居民已習慣極端高溫，並且都會彼此照顧，「大家都會告訴你，某人會去敲別人的家門，確保他們的鄰居安好。」

一些工人在午餐時間就下班了，其他店家也提早打烊，但麥卡勞主動開放旅館讓居民避暑，「任何人都能進來坐坐，沒有義務消費」，減輕人們因開冷氣而暴增的電費負擔。他說，「一旦超過40°C，不管是42°C還是49°C，就是該死的熱。你必須適應它。」

野火燒不停 居民被迫撤離

極端高溫助長野火，維多利亞州的消防單位，正在奮力撲滅至少5起大規模火勢，部分城鎮居民因此被迫撤離。本周稍早，由於火災破壞與高溫造成的電網故障，導致超過10萬戶家庭失去電力，迫使一些居民在沒有空調的情況下忍耐酷熱。

▼1月10日，一架消防直升機應對澳洲維多利亞州哈考特（Harcourt）附近野火。（圖／路透）

吉利布蘭德鎮（Gellibrand）飲用水供應系統因火勢失控遭摧毀。居民比爾（Kyla Beale）表示，自從1月初的熱浪以後，社區頻受火災侵擾，24日大部分人都已撤離。如今她也帶著15歲兒子及愛犬撤離，留下丈夫守衛家園，但坦言想到老公要面對的強風與烈火，就感到非常可怕。

極端氣候釀災 高溫恐奪命

氣候專家警告，澳洲東南部的極端天氣狀況已經構成公衛緊急事件。當局呼籲人們攝取充足水分，尤其特別要注意老人、孩童與免疫系統低下族群，這些人特別容易受到高溫的負面影響。

澳洲氣候委員會公衛醫師查爾斯沃斯（Kate Charlesworth）警告，「高溫是無聲殺手，2016至2019年間奪走超過1000條澳洲人性命，比所有其他極端天氣事件加起來還要多」。