生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千　過來人點頭：是真的

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲同事因為具備外語能力，薪水多原PO五千元。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

職場薪資待遇可能會與個人能力有關，不過近日有一名男網友發文抱怨，隔壁同事上班時，有一半以上的時間都在做其他事情，但卻因為具備外語能力，每月薪水硬生生比他多出5000元，讓他感到相當不平衡。貼文曝光後，引起討論。

整天打混！他曝同事上班狀況

這名網友在Dcard上，以「會英文薪水真的可以多很多？」為標題發文提到，他身旁的同事每天早上先看股票，獲利後便轉去購買運彩並觀看球賽直到中午。午休時間不僅會延後起床，下午還會花費大量時間如廁與享用下午茶，真正處理公務的時間僅有下午2至4點左右。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

薪水多出5000元！兩人只差在英文能力

儘管工作表現並不積極，但原PO發現該位同事的月薪竟比他高出5000元。他指出，兩人職務內容大同小異，唯一差別在於對方精通英文。雖然同事偶爾需要與國外廠商開會，但他認為這樣的頻率並不至於讓月薪產生如此大的落差，他是不是也應該去學習英文？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」、「是，我們這邊，會不會英文薪水真的差蠻多」、「是真的，尤其是你主管英文不好的時候」、「我是幹5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」。也有網友直言，「不平衡什麼，他可以英文開會你不行啊」、「這很正常吧，他就比你有用啊」。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

外語英文Dcard

讀者迴響

