地方 地方焦點

桃園文青水園再生水中心動工　再生水資源邁入新里程

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天舉行動工儀式，市長張善政與內政部長劉世芳等人到場捻香祈福。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天舉行動工儀式，市長張善政與內政部長劉世芳等人到場捻香祈福。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區「文青水園再生水中心」今（30）日舉行動工典禮，桃園市長張善政與內政部長劉世芳、市府團隊出席，張善政表示，這項再生水資源工程，宣告桃園再生水建設正式動工，也展現市府持續強化產業供水韌性與落實水資源循環利用決心，為產業發展、市民用水及城市永續提供穩定且長遠保障。

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天動工，市長張善政與內政部長劉世芳等人主持動工儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天動工，市長張善政與內政部長劉世芳等人主持動工儀式。（圖／市府新聞處提供）

市府水務局局長劉振宇指出，「文青水園再生水中心」計畫自2021年啟動，歷經完整規劃，近期已完成核定並順利發包，其中內政部補助7.85億元經費，該項計畫由建越公司負責第一期再生水處理工程，工期約2年，將視施工進度爭取提前供水。未來產製再生水將優先供應半導體等高用水產業使用；處理後的高濃度放流水經過稀釋後，作為高爾夫球場草地灌溉之用，落實「一滴水多次利用」，成為全國再生水多元運用的示範案例。

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天動工，市長張善政與內政部長劉世芳等人會後合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天動工，市長張善政與內政部長劉世芳等人會後合影。（圖／市府新聞處提供）

水務局強調，文青水園再生水中心自2021年起推動，並於2023年完成與華亞科技園區用水契約簽署，統包工程已於去年9月決標。完工後初期每日可供應5300噸工業用再生水，全期產能將提升至每日1萬600噸，可有效減輕天然水源供水壓力。園區設計結合環型滯洪池、下沉式廣場及環型步道，不僅擁有防災功能，也可兼顧生態保育與市民休憩，大幅提升公共設施多元價值，打造城市韌性水環境。

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天舉行動工儀式，預計2年後完工啟用，圖為完工後現場想像圖。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市「文青水園再生水中心」今天舉行動工儀式，預計2年後完工啟用，圖為完工後現場想像圖。（圖／市府新聞處提供）

今日出席者包括內政部長劉世芳、內政部國土管理署總工程司曾正宗、經濟部水利署副總工程司王國樑、市府水務局長劉振宇與市議員孫韻璇、陳雅倫、李宗豪、龜山區長張嘉平等人共同出席。

相關新聞

前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

內政部長劉世芳今（29日）宣布，高雄市前水利局長蔡長展擔任國土管理署長。蔡長展指出，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情。

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

劉世芳：持續協調縣市政府跨區收土方暫置

劉世芳：持續協調縣市政府跨區收土方暫置

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

關鍵字：

文青水園再生水中心張善政劉世芳2年後完工啟用水資源循環使用

