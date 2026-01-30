　
國際焦點

川普告國稅局、財政部「索賠3166億」　稅務資料遭外洩

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲川普以個人身分及其2名兒子、家族企業聯手，對國稅局、財政部提出訴訟。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對國稅局（IRS）、財政部提起訴訟，依據29日曝光的法庭紀錄，川普、川普2名兒子以及其家族企業聯手採取法律行動，針對報稅表遭外洩一事求償100億美元（約新台幣3166億元）。

CNBC、法新社報導，這起官司的核心指向IRS前雇員利特爾約翰（Charles Littlejohn），由川普、艾瑞克（Eric）和小唐納（Donald Jr.）家族企業「川普集團」（The Trump Organization）提出訴訟。

起訴書指控，國稅局與財政部未能履行職責，導致利特爾約翰在2019年至2020年間有機可乘，盜取並對外散布川普家族稅務文件，導致原告名譽與財務受損且不公平損害其商業聲譽，還用不實形象誤導大眾，對川普與其他原告帶來負面影響。

川普法律團隊發言人稱，IRS縱容受政治動機驅使的員工，把川普總統與其家人及川普集團的私密資訊洩漏給紐約時報、ProPublica與其他左翼新聞媒體，「川普總統將持續追究那些傷害美國與美國人民者的責任」。

現年40歲的利特爾約翰已於2023年認罪，坦承把相關資料提供給調查媒體ProPublica，目前正服刑5年。

總統開告自家政府　有先例

現任總統起訴自家政府的狀況相當罕見，且索賠金額驚人，引發各界對利益衝突的質疑。

不過這並非川普首次對聯邦政府採取法律行動。根據紐約時報先前的報導，川普曾向司法部求償2.3億美元，作為司法部過去對其進行調查的補償。

01/28 全台詐欺最新數據

