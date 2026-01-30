　
政治

AIT高層接連訪台中！盧秀燕「道地珍奶」會友　盼持續深化合作

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲AIT華盛頓總部執行理事藍鶯近日拜訪台中，盧秀燕親自接待。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)、處長谷立言(Raymond Greene)近日接連拜訪台中，市長盧秀燕親自接待，台中市政府表示，雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼在現有的良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

中市府表示，中台灣是精密工業重要聚落，台中更擁有全球重要的半導體、自行車、精密製造、航太、光學等九大產業聚落，有許多領先世界的隱形冠軍；除此之外，台積電在台中的各項上下游產業供應鏈也完整而繁茂，在美國人才與製造業交流投資中具深厚潛力。

中市府說，台中同時也是珍珠奶茶的發源地，盧秀燕特別以美食會友，與貴賓一同品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶，藍鶯此次首訪台中，對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，她也提到在美國有各式風味的珍珠奶茶，但她最喜愛的還是純粹道地的台灣珍奶口味。

台中市副市長鄭照新也分享一中商圈有相當多元的美食，邀請藍鶯執行理事親自體驗台中的夜市美食文化。會後也特別準備台中在地梨山茶葉及鳳梨酥與貴賓分享，希望訪賓們能記得屬於台中獨特的滋味，也期待未來再次造訪。

谷立言表示，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作；今年適逢美國建國250週年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲谷立言說，希望未來能深化各領域的交流與合作。（圖／台中市政府提供）

市府秘書處表示，藍鶯執行理事是美國資深外交官，自2020年5月起擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事，負責協調美國對台政策，是美台非官方交流的核心橋樑之一。市府與美國在台協會關係友好，互動密切，包括谷立言處長、孫曉雅前處長等該處官員皆多次蒞臨台中拜會或參訪，也經常派員參與市府各項活動。
 

記憶體廠衝漲停！提前開獎獲利大增827%
靈動老師周媛慘了！　遭官方立案調查
還我16億！　藍白闖關《不當黨產條例》修正
林心如重現Rose媽媽！　甜蜜對唱霍建華被拍
頂大男沒跟司機起口角！　同學揭：可能不舒服在求救
反對票0！韓國瑜也驚呼　《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定
學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

AIT高層接連訪台中！盧秀燕「道地珍奶」會友　盼持續深化合作

美台交流台中產業珍珠奶茶經貿合作文化交流

