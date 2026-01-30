叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚：不要再看抖音了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人愛滑抖音、小紅書，不僅掛嘴邊，甚至一般常識都可能錯亂。有兒童物理治療師表示，自己在工作現場聽到有人脫口說出「叫救護車要打120」，當下整個人愣住，直呼這一刻真的覺得台灣快不行了。

該名兒童物理治療師在Threads表示，某次課程中，實習生拿著救護車玩具詢問孩子「你知道這是什麼車嗎？」孩子回答正確。接著實習生問「那你知道叫救護車要打幾號嗎？」見孩子沒打算回答，實習生補了一句「要打120啊！」她指出，對方並非小孩，而是已經接觸相關專業領域的人，讓

她說自己當場震驚到無法言語，認為「半隻腳踏進醫療相關領域」的人，卻說救護車要打120，「真的大蛤特蛤！」不只如此，另一名孩子被問到同樣問題時，竟回答「我爸爸說要打么二零」，讓她忍不住苦笑，「…好吧！打吧！我就看打120到底誰要接電話啦！」

作家轉貼開酸「放任家人看抖音」的後果

貼文引發熱議，許多人也傻眼，「難怪CPR教學強調要叫人幫忙必須講清楚打119」、「前幾天才發過類似的，因為聽到路過的學生在講什麼，要是你出事我就幫你打夭二零」、「我家小六講出民政局，我的驚訝程度也是如此。」

另外，作家謝知橋看到原PO貼文，忍不住轉發開酸，「放任家人看抖音的後遺症，就是哪天你昏倒的時候，他會撥120，然後再去小紅書哭救護車都沒有來。」

原PO也在留言處補充，除了中國短影音、動畫、小紅書、抖音的影響，其實市面上有不少從中國進口的玩具、教具，標示與設定本就不同，長期接觸下來，確實可能影響孩子對日常常識的認知，「只能拜託各位父母買玩具時多多留心了。」她就曾經買一盒字卡，上面卻都是中國用語，像是土豆、獼猴桃、西紅柿、菠蘿等等。

