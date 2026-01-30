　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」　她憶道：當時親友都不看好我

▲白銀價格飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲白銀價格飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台近日瘋傳一則「虧本賣房、重押白銀，5個月狂賺200萬元」的投資故事，引起熱議。山東青島一名女子分享自身經歷，稱自己在房市失利後轉戰白銀市場，成功搭上銀價飆升行情，5個月內賺了200萬元（人民幣，下同，約台幣900萬元）。不少網友驚嘆其膽識，也有人質疑這是否只是難以複製的個案。

據《都市報導》報導，該名女子表示，她於2025年9月以120萬元出售青島一處自住房，較購入價格虧損約40萬元。賣房後，她並未選擇保留現金，而是將其中116.4萬元投入白銀實體市場，購入8根銀板料，總重量約12萬克，當時入手均價約每克9.7元。她坦言，這是一場「孤注一擲」的決定，當時身邊不少人並不看好。

隨著2025年底至2026年初銀價快速上漲，該女子開始分批出脫持倉。她指出，當銀價漲至每克20元時，先賣出2根銀板料，回收資金約60萬元；之後銀價進一步升至每克25.8元時，再賣出1根，回收約38.7萬元。其餘5根銀板料則選擇繼續持有，等待更高價位。

▲陸女賣房買銀。（圖／翻攝自微博）

▲陸女賣房買銀。（圖／翻攝自微博）

該女子進一步表示，若以目前每克約27元的銀價計算，剩餘5根銀板料市值已大幅超過原始投入成本，加上先前已變現的金額，整體帳面獲利超過200萬元。她也提到，自己其實早在銀價每克6元多時就曾關注行情，卻因猶豫錯過，直到後來下定決心賣房進場，「沒想到一買進後就一路上漲」。

報導指出，這波白銀行情與多重因素有關，包括光伏產業、新能源汽車等工業需求快速成長，推升用銀量，加上國際金融環境變化與資金流向影響，使白銀價格在短期內劇烈波動。不過，市場人士也提醒，實體白銀涉及變現折價、流動性不足及價格回落等風險，此類「暴富案例」存在明顯的個案與運氣成分，一般投資人仍需理性評估自身承受能力，避免盲目跟風。

該名女子的投資法也引起熱議，不少網友直呼，「最佩服這種膽識大、認知高的人，關鍵還有實力，太厲害了」、「有魄力、有眼光，一般人搞不了，也不敢搞」、「要不要說活該人家賺錢呢，這麼果斷」、「餓死膽小的，撐死膽大的」。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

金價暴漲！她賣300g黃金「變現135萬」

飾金每錢20510元新高　銀樓老闆爆「大戶論斤買賣抱走逾千萬」

飾金每錢20510元新高　銀樓老闆爆「大戶論斤買賣抱走逾千萬」

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

黃金跳漲3%創歷史新高！　白銀今年漲幅逼近60%

銀價瘋漲！陸多家飾品店老闆嘆：關店了

銀價瘋漲！陸多家飾品店老闆嘆：關店了

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

