港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

▲▼港務公司擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

▲港務公司擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣港務公司今（30）日宣布擴大招募，預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級與員級，起薪依職級不同自4.2萬元到5.8萬元不等，其中助理事務員及助理技術員高中畢業就可報考，即日起開放報名至2月9日止。

港務公司指出，本次甄試預計招考正取141名、備取191名，其中師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪每月58,410元。

員級的高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪為49,690元；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，起薪為42,830元。

港務公司也強調，港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續優化薪酬結構與職涯發展規劃。

▲▼港務公司擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

▲港務公司今年再擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

「115年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，港務公司表示，即日起至2月9日下午5時開放報名，筆試訂於3月21日舉行，口試安排於5月9日及5月10日辦理。筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄，考生可至港務公司甄試報名網站查詢詳細資訊。

台灣港務公司表示，本次甄試共開設18個類科，考區涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口，此舉旨在因應國際市場變動及產業趨勢，持續推動數位與永續雙軸轉型，布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。

▼港務公司招募資訊。（圖／港務公司提供）

▲▼港務公司擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

台中大雅爆砍人！　1女「遭割頸10cm」送醫

相關新聞

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿；而陳菊在歷經多次請辭後，總統府28日發出總統令，陳菊請辭獲准，並於2月1日生效。至於陳菊請假1年多期間，自2025年至今年1月，自願放棄每月36萬元薪資，以13個月計算，共計粗估468萬元新台幣。

WBC王牌！雙城萊恩談妥合約避免仲裁

WBC王牌！雙城萊恩談妥合約避免仲裁

虎航績效獎金「平均10.6個月」　員工再加薪5.3%

虎航績效獎金「平均10.6個月」　員工再加薪5.3%

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

跳槽一線IC　「領不到台積電一半」他崩潰

跳槽一線IC　「領不到台積電一半」他崩潰

