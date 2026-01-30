港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

▲港務公司擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣港務公司今（30）日宣布擴大招募，預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級與員級，起薪依職級不同自4.2萬元到5.8萬元不等，其中助理事務員及助理技術員高中畢業就可報考，即日起開放報名至2月9日止。

港務公司指出，本次甄試預計招考正取141名、備取191名，其中師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪每月58,410元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

員級的高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪為49,690元；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，起薪為42,830元。

港務公司也強調，港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續優化薪酬結構與職涯發展規劃。

▲港務公司今年再擴大招募，起薪最高5.8萬起。（圖／港務公司提供）

「115年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，港務公司表示，即日起至2月9日下午5時開放報名，筆試訂於3月21日舉行，口試安排於5月9日及5月10日辦理。筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄，考生可至港務公司甄試報名網站查詢詳細資訊。

台灣港務公司表示，本次甄試共開設18個類科，考區涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口，此舉旨在因應國際市場變動及產業趨勢，持續推動數位與永續雙軸轉型，布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。

▼港務公司招募資訊。（圖／港務公司提供）