蘇澳人口跌破4萬！公所祭「每胎2萬元」生育補助　門檻曝光

▲▼拚生育！宜蘭蘇澳生育補助不限胎數，今年加碼補助至2萬元。。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮因少子化與人口外移問題，總人口數從巔峰時期的5萬人驟降至不到4萬人，甚至可能影響議員席次由3席減為2席。為應對人口減少危機，蘇澳鎮長李明哲表示，鎮公所今（2026）年加碼生育補助，不限胎數每胎次補助金額由1萬元提升至2萬元，希望吸引年輕人設籍並安心成家。

根據宜蘭縣政府政策，全縣新生兒可領生育獎勵金2萬元，外加每胎次3千元的產檢交通費補助。而蘇澳鎮則進一步提高補助金額，成為繼南澳鄉每胎5萬元及壯圍鄉首胎3萬元後的高額補助地區之一。蘇澳鎮公所表示，父母任一方設籍蘇澳滿一年即可申請，盼透過實質補貼減輕育兒負擔，同時提升人口數。

除了生育補助，蘇澳鎮也關注高齡化問題。今（2026）年起推出假牙補助計畫，針對65歲以上弱勢長者提供最高4萬元的假牙補助，預計補助20名。公所表示，此計畫將優先配合宜蘭縣府相關補助方案，未能正取者可依候補順序登記。

蘇澳鎮長李明哲強調，少子化與高齡化是台灣社會的迫切挑戰，公所透過提高福利措施，營造友善育兒環境並守護長者生活品質，希望以此方式深耕地方，吸引人口回流。