愛馬仕店員爆肉搜客戶！　沒過這關「柏金包永遠沒貨」

▲頂級奢侈品牌愛馬仕陷入輿論風暴。（翻攝自Hermès IG）

圖文／鏡週刊

頂級奢侈品牌愛馬仕（Hermès）近日陷入輿論風暴。根據法國時尚媒體《Glitz》的一項深入調查揭露，這家以極致稀缺性聞名的時尚龍頭，涉嫌對潛在客戶進行嚴密「身家調查」。報導指出，愛馬仕員工會利用搜尋客戶的居家地址，藉此分析其居住環境是否具備足夠的「社會地位與聲望」，以此作為決定是否銷售柏金包或凱莉包的關鍵指標。

這份調查報告披露，愛馬仕對客戶的審核不僅限於財力，更延伸至私領域的監控。店員會私下審查客人的社群媒體帳號，觀察其生活方式與品牌形象是否契合。

更令人震驚的是，為了杜絕轉售行為，品牌會在完成交易後持續追蹤客人的社群動態，一旦發現包款被放上二手市場，不僅該客戶會被列入黑名單，連當初負責銷售的員工也可能面臨連帶處分。

1名銷售助理向媒體透露，在店內「每位新客戶都被視為潛在的嫌疑犯」，員工會透過客人的穿著打扮進行初步篩選，例如佩戴愛彼或理查德米勒手錶被視為「正確」的信號，而過於浮誇的勞力士則可能被貼上「不夠格」標籤。

除了身分地位審核，愛馬仕長期以來被詬病的「配貨制度」也再次成為焦點。報導提到，消費者通常得先在鞋履、絲巾、甚至高價家具等周邊商品上花費至少1萬美元（約新台幣31.4萬元），才有機會獲得購買基本款柏金包的「門檻」；若瞄準稀有的限量款式，累積消費金額甚至需達20萬美元（約新台幣628萬元）。即便達到消費標準，客戶在「柏金包密室」內也毫無選擇權，只能接受品牌提供的單一款式或顏色。

儘管分析師指出一只柏金包的製作成本僅約1千美元，但其在拍賣市場上的身價卻屢創新高，珍柏金本人的原版手袋在2025年7月便以超過千萬美元的天價成交，這種極端的供需落差進一步助長了品牌的強勢地位。

目前，愛馬仕這套被指控為「剝削」與「歧視」的銷售邏輯已在法律層面遭遇反彈。2024 年2名舊金山居民便提起集體訴訟，控告愛馬仕利用搭售手段強迫消費者購買不必要的商品，涉嫌違反反托拉斯法與欺騙性銷售。隨著《Glitz》的調查細節流出，外界對於精品業如何界定「合格客戶」的界線展開熱烈討論。



更多鏡週刊報導

豪門醜聞+1！才爆淫魔案哈佛前校長戀情 中國名媛當二奶「瞞元配辦滿月酒」

強國素質？正妹旅日退房搞成垃圾場 南韓網友補刀「隨地大小便」劣跡

林千又拿到「這一國簽證」！ 爽喊：沒想像中大魔王啦