大陸 大陸焦點 特派現場

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

▲▼寶可夢官網發布在靖國神社舉辦活動資訊，目前已下架。（圖／翻攝微博）

▲寶可夢官網發布在靖國神社舉辦活動資訊。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

日本知名遊戲動漫寶可夢官網近日發布消息，計劃於1月31日在供奉日本甲級戰犯的靖國神社舉辦活動，事件在大陸社群媒體上引發關注。儘管活動在強烈質疑下被迅速刪除，陸媒仍怒嗆「寶可夢拜鬼別想蒙混過關」，要求道歉並承諾不再犯，否則「就等著吞下無盡的苦果吧」。

這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace主辦的親子活動，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。

寶可夢官方網站在上架該活動的資訊之後，立即被大陸網友發現並衝上熱搜，受到大量批評。活動資訊隨後被迅速下架，活動頁面目前已無法訪問，但寶可夢及其母公司任天堂至今並未給出任何說法或解釋。

儘管這場活動是由個人申請，使用寶可夢IP的活動也必須經過官方後台審核才能出現在官網上。但大陸網友質疑，只要這個活動是出現在寶可夢官網，任天堂就無法免責。

▲▼寶可夢官網發布在靖國神社舉辦活動資訊，目前已下架。（圖／翻攝微博）

▲目前活動資訊已被下架。（圖／翻攝微博）

大陸官媒《環球時報》刊登評論指出，在靖國神社問題上，寶可夢已經不是初犯。2016年，「Pokemon Go」在日本上線時，將「道館」和「補給站」放在靖國神社內；2019年，寶可夢的股東之一Creature公司一批員工參拜靖國神社，並在推特上發文宣傳。

「這一次，寶可夢恐怕很難再蒙混過關」，《環球時報》怒嗆，「在這種鬼地方舉辦兒童活動，其心可誅」，強調此次事件無論任天堂總部是否知情，都有責任針對中國玩家和網友的關切作出清晰明確的回應，決不能一刪了之。

《北京日報》評論此事時言辭更加激烈，怒斥「寶可夢『拜鬼』別想蒙混過關」。文章表示，以寶可夢為代表，任天堂旗下的很多動畫、遊戲IP等，在中國市場賺了個盆滿缽滿，如今卻在歷史紅線、底線問題上一錯再錯，「是典型的背信棄義、吃飯砸鍋」。

《北京日報》強調，於寶可夢及任天堂公司來說，唯一正路，就是真正負起責任來，正視歷史、誠懇道歉、永不再犯，並稱「任何人、任何勢力想要作妖，就等著吞下無盡的苦果吧」。

相關新聞

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

寶可夢首座常設型設施「PokéPark KANTO」（寶可樂園:關都）將在2月5日開幕，本次《ETtoday新聞雲》接受寶可夢公司邀請，搶先揭開園區神秘面紗！《寶可樂園：關都》主要分成販賣商品、擁有遊樂設施及表演的「草紗鎮」及滿滿都是寶可夢棲息的「寶可夢森林」，本篇將著重在介紹「草紗鎮」，但礙於篇幅及要留給訓練家更多驚喜，照片都會以近景為主，避免透露園區內太多細節，主要將以心得分享跟遊玩體驗介紹，現在就跟著我們的腳步一起出發吧！

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

《寶可樂園：關都》全攻略

《寶可樂園：關都》全攻略

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

環球影城攜手寶可夢

環球影城攜手寶可夢

