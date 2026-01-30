5天2度接待AIT高層　盧秀燕：加強雙方全面密切交流

▲▼美國在台協會處長谷立言（左）拜會盧秀燕。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）24日蒞臨台中；美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）28日也來拜會，全由市長盧秀燕接待，盧表示，台中市近年持續推動多項重大市政建設，產業聚落蓬勃發展，市府樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。

谷立言28日拜會台中市政府，他說，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等交流與合作，尤其台中市是相關產業的重要聚落，更形重要，今年適逢美國建國250週年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

盧秀燕表示，非常歡迎AIT前來台中舉辦美國建國250週年相關慶祝活動，曾是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規劃台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，邀請谷處長屆時蒞臨參加開幕典禮。

盧秀燕會後贈送谷處長中台灣燈會限定「姆明（MOOMIN）」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方彼此祝賀新年快樂，會談氣氛熱絡。

在谷立言來訪之前，藍鶯也來拜會過台中市政府，藍鶯表示，此次首訪台中，對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，她也提到在美國有各式風味的珍珠奶茶，但她最喜愛的還是純粹道地的台灣珍奶口味。

盧秀燕以美食會友，與貴賓一同品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶，副市長鄭照新也分享一中商圈相當多元的美食，邀請藍鶯有空體驗台中的夜市美食文化，市府會後也準備台中在地梨山茶葉及鳳梨酥，希望來賓們能記得屬於台中獨特的滋味，也期待未來再次造訪。

秘書處表示，藍鶯是美國資深外交官，自2020年5月起擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事，負責協調美國對台政策，是美台非官方交流的核心橋樑之一。