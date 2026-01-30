送友返家遇死劫！學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

▲頂大生25歲溫姓男子遭丟包台64線被4車輾過亡，友人還原案發前行蹤：凌晨1點19分仍清醒回訊。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

送友返家卻遇死劫！25歲頂大畢業的溫姓男子搭乘多元計程車遭丟包台64線輾亡，友人專訪還原案發前動態，指出他凌晨1點19分仍以語音回訊、聲音清楚並否認喝醉，研判精神狀態清醒；且他先送朋友返家後才叫車返板橋，質疑外界「嚴重醉酒失控」說法與行為邏輯不符。

友人透露，案發當晚2人主要透過Instagram傳訊聊天，從晚間一路聊到凌晨仍有互動。他說「我到一點多都有傳訊息，最後一次他回我是在1點19分。」友人說，當時溫男以語音訊息回覆，聲音清楚，並否認自己喝醉。他研判，從文字與語音內容判斷，「可以確定他1點19分以前都是清醒的」，與外界描述的醉態明顯不符。

友人說，溫男當晚與另名朋友到北市信義區飲酒，並非獨自飲酒。午夜前後，他先送朋友返回北市住處，隨後才準備自行返回位於新北板橋的住處，計程車行程約在凌晨2點左右開始。

▲友人還原案發前與死者保持聯繫。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

友人質疑，若已嚴重醉酒，幾乎不可能完成送人回家、自己叫車並輸入住址等行為，「一個喝醉的人怎麼可能還能送別人回家？」他也指出，時間間隔不長，難以想像在短時間內從清醒狀態突然轉為完全失去意識。

針對外界傳出溫男酒後失控的說法，友人認為從時間點與行為邏輯來看並不合理。他提出疑問，若溫男真的已失去意識，「怎麼可能自己爬出車外」，反而應有其他因素介入，但相關細節仍有待警方與檢方進一步調查釐清。

談到溫男的為人，友人形容他個性溫和、善良，與人相處融洽，在朋友圈與師長間人緣極佳。「大家都知道他是怎樣的人，所以才會有這麼多人替他發聲。」友人也提到，2人是在大學期間因學校參訪活動認識，回台後仍保持密切聯絡，朋友圈交集頻繁。

對於叫車平台責任問題，友人坦言自己並非法律背景，但從消費者角度感到困惑。「我願意花錢搭合法計程車，就是希望有保障，不然為什麼不搭白牌車？」他指出，計程車屬高度管制產業，消費者選擇平台與合法車輛，就是期待制度性的安全保障。他也質疑，該平台仍在台灣市場拓展階段，面對重大事故應更積極回應與檢討，以回應社會對安全與責任的期待。

最後他強調，願意接受採訪主要是希望澄清溫男當晚狀況，讓外界理解他是為了送朋友回家才晚歸，「他不是外界說的那種人」。

他也呼籲外界聚焦事件本身與制度問題，不要過度延伸討論死者私生活細節，以免模糊對公共安全與平台治理的討論焦點。