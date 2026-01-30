刷完牙「牙膏泡沫含10分鐘」再漱口！　美女牙醫：21年沒蛀牙

▲刷完牙先不要漱口。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

刷牙後立刻用清水漱口，是不少人長久以來的習慣，不過牙醫醫師吳孟樺分享，自己21年來沒有蛀牙的關鍵之一，就是刷完牙後「不要馬上漱口」。她解釋，這種方式在牙科中被稱為「Spit and no rinse method」，透過延長含氟牙膏在口腔中的停留時間，有助牙齒琺瑯質吸收氟離子，進而降低蛀牙風險。

醫師吳孟樺在Threads發文，「21年沒蛀牙人的秘密：刷完牙不要漱口」，使用含氟牙膏刷完牙後，不要立刻以清水漱口，讓口中殘留的含氟牙膏泡沫繼續停留在牙齒表面。他指出，這樣做能讓琺瑯質有足夠時間吸收牙膏中的氟離子，發揮保護牙齒、降低蛀牙風險的作用。

刷完牙先吐不漱含10分鐘 延長含氟停留時間



醫師解釋，這項作法在牙科中被稱為「Spit and no rinse method」，刷完牙後可將含氟牙膏的泡沫在口中含約10分鐘，最長可達10到15分鐘，再以清水漱掉即可。她也特別提醒，這個方法的前提是「一定要使用含氟牙膏」。

至於漱口水是否也可行？醫師指出，只要是不含酒精、且含氟的漱口水都可以使用，並建議選擇pH值較高、性質溫和的產品。

一定要使用含氟牙膏



事實上，台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰曾指出，其實許多民眾忽略了「氟化物」的重要性，氟化物就像牙齒的防護罩，能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，世界衛生組織早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

李俊翰指出，氟化物的應用方式多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠與氟塗劑等，研究顯示，學童若每週漱口一次含氟溶液，可降低蛀牙發生率達4成以上，成人、矯正患者或蛀牙風險高的族群，也可定期於牙醫診所接受氟塗劑保護牙面。