反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

▲第11屆立法院第4會期最後一日。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（30日）三讀修正《住宅法》，擴大社宅入住資格，以20%額度優惠入住社宅，鼓勵婚育家庭，另通過中央主管機關應建置全國統一的申請登記平台，及規範補助包租金額不得少於代管2.5倍。該案逐條討論時，部分取得三黨共識、部分表決後採用藍白黨團版本，最後全案表決時，罕見獲得藍綠白三黨108票全票通過，連立法院長韓國瑜都忍不住驚呼，「哇！反對0票！」

此次《住宅法》修正重點包含，擴大社宅入住資格，以20%額度優惠入住社宅，鼓勵婚育家庭、提高包租的社宅數量，大幅增加政策誘因、增加社宅用地的儲備機制、建立社會住宅登記平台、租屋市場透明化。

現行條文規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，根據三讀通過條文，應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。且內政部應建置社宅登記平台，就供給區位、戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據，得介接地方主管機關的社宅登記平台。

三讀條文明定，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，並以租金補貼、包租代管物件優先辦理。