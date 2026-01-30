　
社會 社會焦點 保障人權

獨／台64丟包頂大生害命！Bolt司機「寒假要出國」　改20萬交保

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍到該輛多元計程車準備駛上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

頂大資優生、25歲的溫姓替代役男原本有大好前程，未料25日當天凌晨酒後叫來多元計程車返家，卻遭無良的Bolt平台林姓司機(46歲)丟包在台64快速道路，導致溫男遭到後方4輛來車輾過，當場頭顱破裂慘死。事後林姓司機第一時間遭諭令5萬元交保，但由於本案疑點重重，檢警後續改列為「重大刑案」偵辦，並重新召開偵查庭；據了解，訊後林男的交保金增加為20萬元，但沒限制出境、出海，林男已重新辦妥交保程序。據悉，林男自述寒假有出國計畫。

檢方調查，溫男25日凌晨2時07分從北市文山區搭乘46歲林男駕駛的多元計程車，準備返回板橋住處，行車記錄器顯示，從上車到案發的12分鐘內，溫男全程「詭異噤聲」，未發一語。凌晨2時14分，車內傳出多次「叩、叩、叩」疑似踢撞椅背與車門的聲響，林姓司機隨即告誡：「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」，短短2分鐘後，司機林男即情緒失控，怒罵髒話後喝令「你給我下車！」隨後將溫男丟包在台64線高架橋上。

林男在丟包乘客後短短約1分鐘，隨即良心不安而撥打電話報警，請警方上台64查看情況，未料當員警趕抵時，溫男已遭4車輾過，頭部重創、四肢變形，死狀悽慘。經追查，確認遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男輾斃，因此連同林姓司機在內，5人均被依過失致死罪送辦。

案發當下，丟包的林姓司機諭令5萬元交保，但由於全案疑點重重，後檢警改列「重大刑案」深入偵辦，重新召開偵查庭，據了解，訊後林男的交保金增加為20萬元，但沒限制出境、出海，林男已重新辦妥交保程序。據悉，林男自述寒假有出國計畫。

▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

頂大學歷的替代役男25日遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛「丟包」在台64線，被4輛車輾斃身亡，引發社會對叫車平台、車隊以及整體制度的關注。逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗指出，這起悲劇並非單一人的錯，而是制度漏洞所導致，呼籲社會理性討論交通治理改革。

「小孩太吵」全家被丟包路邊　桃園喜來登：懲處司機

「小孩太吵」全家被丟包路邊　桃園喜來登：懲處司機

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明：並未持有行車紀錄器影像

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

頂大生遭丟包輾斃　交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

