寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

▲樂成宮媽祖賜福活動進駐商場，信眾參與鑽轎腳祈福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

年節腳步逐漸逼近，返鄉與走春人潮陸續湧現，帶動商圈買氣升溫。台中新時代購物中心自今（30）日至2月23日展開春節檔期活動，結合年節氛圍與多元體驗，吸引不少民眾攜家帶眷前來採買、用餐與休憩，為年節消費市場注入動能。

因應寒假與連續假期人流增加，商場自假期前提早於每日10時30分開館，方便民眾安排採購與走春行程。開館時段一到，入口處便陸續出現排隊人潮，不少家庭提著購物袋、推著嬰兒車進場，商場內瀰漫著濃厚的節慶氣息。

春節期間，館內外同步規劃多項主題活動，至2月1日於一樓外廊舉辦的「半仙一條街」快閃活動，吸引不少民眾駐足體驗命理諮詢，為新年尋求心理寄託與祝福。一樓中庭廣場也設置願望絹印體驗區，讓民眾親手製作新年紀念品，成為不少親子家庭拍照留念的熱門地點。

年節期間，商場內陸續安排春聯揮毫與手作活動，讓傳統年味融入現代消費空間。大年初五則迎來樂成宮媽祖賜福行程，吸引信眾與遊客參與鑽轎腳祈福，現場人潮聚集，形成熱鬧的年節畫面，也帶動周邊餐飲與零售消費。

為鼓勵民眾消費與回流，業者同步推出會員回饋與集點兌換活動，並結合紅包袋、平安米與紀念品兌換等方式，增添節慶互動感受。部分民眾表示，年節期間一家人外出走春，能同時完成採買與休閒安排，相對便利，也成為近年過年的常見模式。

近年來，新時代購物中心陸續引進生活用品、餐飲與娛樂品牌，形成複合式消費空間，春節期間從購物、美食到親子娛樂一應俱全，吸引不同年齡層客群。業者指出，希望透過多元內容與節慶活動，讓民眾在年節期間有更多休憩選擇，也為地方商圈帶來穩定人流與商機。

▲台中新時代購物中心自今（30）日至2月23日展開春節檔期活動。（圖／記者游瓊華翻攝）