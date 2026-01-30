粉絲手刀標記天王！周杰倫愛的阿給店突然宣布「暫時休業」

▲周杰倫曾許願文化阿給幫他換掉照片。（圖／翻攝周杰倫IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

淡水「文化阿給」是經營數十年的老字號名店，不僅是在地人從小吃到大的回憶，更因天王周杰倫學生時期常造訪而聲名大噪，店內甚至推出「周杰倫套餐」，成為粉絲朝聖美食。不過，店家今（30）日突然宣布，因家裡因素將暫時歇業，「未來會另外再開店。」消息立刻引發在地社團與網友熱議。

「文化阿給」今日突然在臉書發文表示，「我們文化阿給會暫時休業，對今天撲空的客人說聲抱歉，我們1月31號會持續賣直到庫存賣完！」大約一個禮拜左右就會清光庫存，很感謝顧客們相伴近五十年。不過，店家也強調並非永久熄燈，「我們未來會另外再開店。」

貼文一出，馬上有饕客不捨留言，「期待你們再度回歸，阿給、醬料都是我的最愛，不要改啊！很棒了！」也有人幫店家打氣，「加油！必須強力挺一波。」還有網友將消息轉傳到地方社團，不少人相當意外，還有人標記周杰倫的社群帳號，熱心提醒周董。

據悉，「文化阿給」只販賣三樣東西，分別是阿給、魚丸湯、包子，而店內招牌的「周杰倫套餐」就是三品項各一份，因為當時周杰倫在淡江高中時曾來這間店吃過，因此店家就把其套餐稱為「周杰倫套餐」。