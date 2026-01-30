　
大陸 大陸焦點 特派現場

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

▲▼ 政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

中共軍委副主席張又俠落馬，引發國際對台海局勢高度關注。政大國關中心今日（30日）舉行座談會，國防大學教授馬振坤分析，張又俠的消失使北京對台軍事路線從「可預測」轉向「不確定性」，台灣安全正進入一個無法預知對手做法的階段。國防安全研究院委任研究員揭仲則指出，儘管張又俠並非對台決策的中流砥柱，2027犯台機率未顯著增加，但習近平大權獨攬將導致軍方高層不敢說真話，若兩岸發生擦槍走火，共軍極可能出現「寧左勿右」的誤判與激進作為，大幅拉高台海危機處理難度。

政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對近期中共解放軍高層出現重大的人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。本座談會邀請政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、國防大學中共軍事事務研究所馬振坤、國防安全研究院委任研究員揭仲。

張又俠落馬引發「預測真空」台海進入危險不確定期

國防大學中共軍事事務研究所馬振坤指出，張又俠落馬後，北京對台的軍事意向開始進入一個「不確定期」，過去北京對台的軍事路線，大概是知道不可預測，至少知道張又俠對「台灣問題」的看法或是意圖，包括解放軍最高層，不管是鷹派或鴿派、溫和派，激進派，至少我們知道對方的態度很明確的。

馬振坤指出，「在敵人對台灣的態度很明確的情況下，基本上我們知道該採取什麼樣的舉動，什麼樣措施，但現在開始至少有一段時間，北京對台的軍事路線現在進入一個『不確定性』」。

「我們不知道誰拍板或是軍事調研，當北京對台軍事路線進入不確定期的時候，對台灣安全而言就開始進入一個危險的一個階段。」馬振坤強調「是不確定」，不是只鷹派掌權，是進入一個我們於無法預測期間，以及對手可能會對台灣採取什麼樣的做法。

馬振坤在媒體QA時進一步指出，何衛東時代對台是灰區行動路線，張又俠則是務實作戰準備，他不反對武統，但他反對現階段共軍還不具備全面應對美軍介入與台灣防衛作戰能力。在此前提之下，應該多爭取時間建構軍隊備戰能力，而是不是貿然對台發動全面性武裝行動。

▲▼ 政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲揭仲認為，未來幾年內大規模武力犯台的可能性雖在掌控中，台灣必須保持高度警覺。（圖／記者任以芳攝）

2027犯台機率未增  共軍不敢說真話憂「誤判」

國防安全研究院委任研究員揭仲則分析，「中共軍委副主席張又俠落馬後，習近平權力已達到大權獨攬的地步。，川普政府會更願意尋求跟習近平之間交易。」但由於解放軍的能力下降，預估川普可能會更敢於在區域安全議題上，對北京進行一些施壓。

談及外界關注2027犯台時間表，2027年共軍犯台的機率並不會因此大幅增加，不僅中國大陸憲法「和平統一」列為優先選項，目前也沒有所謂的時間表。

揭仲認為，主因在於對台決策核心在於「中央對台工作領導小組」，組長是習近平，副組長是王滬寧，秘書長是王毅，張又俠在其中僅是成員之一，並非扮演中流砥柱的角色。

對於台海周邊的日常軍事壓力，揭仲評估，包括「聯合戰備警巡」及灰色地帶行為在內的例行活動受影響有限。他指出，東部戰區的已形成一套成熟的標準作業程序（SOP），這類例行性的軍事施壓不會因為北京高層的人事地震而停歇，台灣仍將面臨常態性的軍事擾台，影響不大。

揭仲也警告，若兩岸因政治情勢、軍事意外發生擦槍走火引發危機，共軍高層恐因畏懼習近平而不敢說真話，導致北京客能出現「誤判」，有「寧左勿右」的激進行動，大幅拉高危機處理的難度。

「接下來幾年不用太擔心武力反彈」，揭仲認為，未來幾年內大規模武力犯台的可能性雖在掌控中，台灣必須保持高度警覺，共軍很可能因北京誤判引發的局部衝突與緊張，行動上也會刻意的比較激進。

權力重組期台海風險只是暫緩  防「灰色地帶」持續干擾

談及外界最關心的武力侵台時間表，寇健文教授提出自己觀點。他指出，解放軍高級將領連續兩三年的大變動與懲罰，短期內中共將專注於內部人事增補與權力重整，客觀上確實緩解台海可能衝突的壓力。主要原因多位軍委委員仍有缺額待補，包括關鍵的「軍委聯合作戰指揮中心」也沒有補增完畢。

儘管台海風險暫緩，寇健文提醒，只是「暫時、局部性」，即使解放軍高層動盪期，日常軍事行動不會未停歇，例如無人機近期依然侵擾我方南沙海域。這顯示一般的例行性軍演與灰色地帶干擾行動，並不受高層人事重組影響。

寇健文總結，這段人事重整期為國際社會提供了觀察窗口，解放軍整體的軍事現代化方向不會改變，指揮鏈條未穩固前，北京在採取重大戰爭決策時將更趨審慎。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

靈動老師周媛慘了！　遭官方立案調查
還我16億！　藍白闖關《不當黨產條例》修正
林心如重現Rose媽媽！　甜蜜對唱霍建華被拍
頂大男沒跟司機起口角！　同學揭：可能不舒服在求救
反對票0！韓國瑜也驚呼　《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定
學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

