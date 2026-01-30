　
頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲溫男被丟包後遭4車輾壓身亡，大學好友出面反駁，認為溫男不可能酒醉到喪失行為能力。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者許敏溶／台北報導

頂大畢業的溫姓替代役搭乘多元計程車返家，被司機丟包在路上而遭車輛輾過身亡。溫男的大學同學在取得家屬同意後，今（30日）接受媒體訪問表示，溫男當天先送喝醉女性友人回家，自己再搭車返家，溫男凌晨還回訊說沒喝醉，不太可能醉到喪失行為能力。

溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車返家，途中在新北市台64線快速道路遭司機「丟包」下車，隨即被4輛車連續輾過後死亡。叫車平台Bolt昨發聲明表達哀痛與不捨，但稱「不便就相關細節進一步對外說明」，引發質疑。

溫男大學時代好友今天在取得溫男家屬同意後，接受媒體訪問，並指自己在25日凌晨在IG動態上，看到溫男和一名朋友出去，所以在凌晨1時5分發訊息給溫男詢問是否喝醉，溫男在1時19分回訊息說沒有，所以可確定溫男在1時19分之前是清醒的。

溫男的同學進一步表示，後來溫男因為同行的女友人喝醉，溫男才送該名女性回到其住家，溫男後來再打算回板橋自己住家，從行為上來說，溫男若不是清醒，不會先把喝醉的友人送回住家，再搭車回自己家，且時間上來說，1時19分之後到發生事故這段時間，溫男要醉到沒有喪失行為能力，應該是不太可能。

溫男的同學指出，司機一開始說因為溫男酒醉而發生口角，但後來更多證據出爐，顯示雙方並沒有口角，「在我的認知上，可能是溫男不舒服在求救」，或者可能沒意識了，導致溫男撞到司機的椅背。

溫男的同學強調，包括自己在大學時代相處，或者從師長發文中，溫男待人和善，基本上不願和他人起爭執，對大家來說，溫男也是一個很好的朋友，事情發生後，不管是跟溫男要好的朋友，或者只見過幾次面的人，大家對發生此事都深感惋惜，也不相信如司機描述那樣的狀況，因為溫男是溫柔善良的人且很紳士。

學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

【認不出來嗎？】飼主燙完頭髮回家！狗狗定格原地沉默直盯XD

