鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

記者崔至雲／台北報導

針對「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，出訪規劃「先陸後美」，她也提及「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動。國民黨發言人牛煦庭今（30日）表示，鄭麗文出訪規劃「先陸後美」的決策考量是外交上的戰略，而不是單純的親中或意識形態，當兩岸和平能夠確立，可增加國民黨對外的可信度及可期待性。

關於「鄭習會」安排進度，鄭麗文表示「先陸後美」，指美國總統川普在內的世界領袖都積極希望和中國大陸國家主席習近平見面，這是國家戰略思考；且國民黨人力、資源有限，今年下半年要全力投入輔選，難以分心，所以她才希望所有國際訪問都在今年上半年完成。

牛煦庭表示，針對鄭麗文出訪規劃「先陸後美」，這不要用意識形態的角度來看，反而是要用外交戰略的角度來看。現在世界各國都在看兩岸局勢是否有降溫的契機，也在看國民黨是否有能力讓兩岸局勢緩和，帶來真正的兩岸和平。

牛煦庭指出，當兩岸和平這條路能夠確立，未來國民黨跟國際友人往來時，才有更多的底氣，增加國民黨的可信度，以及可期待性。「先陸後美」的決策考量是外交上的戰略，而不是單純的親中或意識形態，他認為用這種角度來看待對外關係，本就不是一件合理的事，而是泛政治化的處理