空服員猝逝案「長榮事務長遭記大過」　連降2級拔管理職

▲長榮航空之前發生空服員病逝案，近日對事務長懲處出爐。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

2025年一名長榮航空空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世，事務長(座艙長)航班日誌並未通報組員身體不適，長榮航空也開鍘懲處，該名事務長遭記大過一次，職務連降兩級，解除管理職，在客艙內沒有主導權限。

長榮航空空服員抱病值勤後雖返台就醫仍病逝，同班客艙的事務長在得知該名空服員身體不適後，並未立即解除該空服員勤務並通報、啟動醫療資源，在航班日誌也未通報組員身體不適，長榮航空除祭出多項改善措施外，近日調查懲處結果也出爐。

長榮調查2大疏失 職位連降兩級、停機票福利一年

根據長榮航空內部公告，該名事務長遭記大過一次，職位調降兩級，並停止其與家屬優待機票、聯航員工折扣等機票福利1年。懲戒事由則是因為未依標準作業程序主動通報異常事件，勤務結束後亦未記載於事務長飛行報告。

對此，長榮航空表示，對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視，任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

認定不適任管理職 未來不再負責客艙管理

長榮說明，經人評會決議，本案空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。

長榮強調，將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力於維護全體組員之工作安全與專業環境。

不僅有未通報疏失 工會要求公布職場霸凌調查結果

桃園市空服員職業工會則發聲明指出，當班事務長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員為職場霸凌。目前長榮航空所公布懲處，只包含前者，職場霸凌部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，應在115年1月27日前完成職場霸凌調查並進行懲處與否處置，而現已為1月30日，長榮航空應完成職場霸凌調查，呼籲公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、員工、社會大眾一個交代。

工會表示，長榮航空昔日對網路言論涉及職場霸凌的員工，都主張勞動基準法規定迅速解雇，甚至藉此解雇工會幹部，被臺北高等法院113年訴更一字第58號判決書，認定構成不當勞動行為，違反工會法。

家屬求償未果 工會將協助提起刑民事訴訟

空服員職業工會指出，不論是孫姓空服員不敢請假而抱病服勤後過世一案，或報載文姓機長在駕駛艙內痛毆機師一案，兩案職場霸凌的嚴重程度，對其他共同工作之勞工的暴行程度和直接傷害，都遠超過網路言論，反而長榮航空處理速度愈拖延，處理過程和結果也更不透明，盼長榮航空慎思。

由於孫姓空服員家屬主張當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，工會指出，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任，然到目前為止，當班座艙長和長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，工會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。



